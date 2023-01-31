Грегг Попович: «Джереми Сохан – дикий, похож на Ману Джинобили»

Теги Сан-Антонио Ману Джинобили Грегг Попович НБА драфт НБА Тре Джонс Джереми Сохан Баскетбол

Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович сравнил новичка команды Джереми Сохан с легендарным Ману Джинобили.

«Он дикий. Делает на площадке, все, что ему вздумается. По стилю игры он похож на Ману. Сначала я понятия не имел, что он собирается делать.

Джереми организует нападение и выступает в роли разыгрывающего, когда Тре Джонс на скамейке. Он действительно борется на площадке и владеет множеством навыков, которые просто не отточены. Он жаждет добиться успеха и стремится стать очень хорошим игроком», – сказал Попович.

Выбранный «Сперс» под 9-м номером на драфте НБА-2022 Сохан набирает 10,1 очка, 4,9 подбора и 2,5 передачи в среднем за матч.

В НБА появился паренек, воображающий себя Родманом. Несмотря на любовь к музеям и книгам, его уже назвали «грязным ублюдком»

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2 комментария

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Уважение всем, кто за Сан-Антонио 👍🏼
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Орлов
Многообещающий парнишка.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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