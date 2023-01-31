Грегг Попович: «Джереми Сохан – дикий, похож на Ману Джинобили»

Главный тренер « » сравнил новичка команды с легендарным .

«Он дикий. Делает на площадке, все, что ему вздумается. По стилю игры он похож на Ману. Сначала я понятия не имел, что он собирается делать.

Джереми организует нападение и выступает в роли разыгрывающего, когда на скамейке. Он действительно борется на площадке и владеет множеством навыков, которые просто не отточены. Он жаждет добиться успеха и стремится стать очень хорошим игроком», – сказал Попович.

Выбранный «Сперс» под 9-м номером на драфте НБА-2022 Сохан набирает 10,1 очка, 4,9 подбора и 2,5 передачи в среднем за матч.

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