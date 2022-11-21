Девин Букер и Кендалл Дженнер расстались

Звездный защитник и модель Кендалл Дженнер недавно расстались, сообщает TMZ Sports. Причиной стали напряженные графики.

Букер и Дженнер впервые объявили о том, что они пара, в День святого Валентина в 2021 году. Но по информации TMZ Sports, отношения между ними завязались, когда они провели вместе много времени на карантине в 2020 году.

Сообщается, что роман Букера и Дженнера закончился, когда они сосредоточились на своих карьерах.

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