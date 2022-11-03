Джефф Ван Ганди: «Это позор, что «Нетс» решили двигаться дальше без Стива Нэша»

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Бывший главный тренер НБА, ныне телекомментатор Джефф Ван Ганди выступил c поддержкой Стива Нэша, который недавно был уволен из «Бруклина».

«В НБА действительно высоко ценят Стива Нэша как лидера. Неудачный сезон «Нетс» – это не его ошибка. Просто так сложились обстоятельства внутри команды и вокруг нее. Вы не найдете никого в этой лиге, кто бы не уважал Стива Нэша. Даже не знаю людей, которые не хотели бы играть за него.

Его достижения, характер и взгляды на жизнь, его умение сопереживать людям... Для меня он является образцом того, что мы хотим видеть от лидера. Это позор, что «Нетс» решили двигаться дальше без него», – заявил Ван Ганди.

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