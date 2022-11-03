Джефф Ван Ганди: «Это позор, что «Нетс» решили двигаться дальше без Стива Нэша»

Бывший главный тренер , ныне телекомментатор выступил c поддержкой Стива Нэша, который недавно был уволен из .

«В НБА действительно высоко ценят как лидера. Неудачный сезон «Нетс» – это не его ошибка. Просто так сложились обстоятельства внутри команды и вокруг нее. Вы не найдете никого в этой лиге, кто бы не уважал Стива Нэша. Даже не знаю людей, которые не хотели бы играть за него.

Его достижения, характер и взгляды на жизнь, его умение сопереживать людям... Для меня он является образцом того, что мы хотим видеть от лидера. Это позор, что «Нетс» решили двигаться дальше без него», – заявил Ван Ганди.

«Леброна нужно обменять» – такие призывы к «Лейкерс» уже идут. Одна проблема: это запрещено до лета