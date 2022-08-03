Руководитель клуба НБА: «Ламаркус Олдридж помог бы «Хит» взойти на вершину»

Руководитель одной из команд считает, что сильным командам стоит предложить контракт форварду в нынешнее межсезонье.

«Сейчас Олдриджу 37 лет, и никто не удивится, если он завершит карьеру. Но он все еще может быть полезным, набирать очки. Он бы подошел , потому что способен реализовать несколько бросков и разгрузить Роберта Уильямса или Эла Хорфорда. То же самое касается «Бакс», «Хит» и любой сильной команды на Востоке.

нужен этот элемент, еще один «большой», чтобы взойти на вершину. Олдридж мог бы взять минуты Пи Джея Такера. Хотя он не так хорош в защите, но умеет бросать. «Майами» нужна глубина. Он не будет выходить в старте, но может помочь», – заявил анонимный функционер.

Ламаркус выступал за «Бруклин» в прошлом сезоне. Форвард провел 47 матчей в регулярном чемпионате, набирая в среднем 12,9 очка, 5,5 подбора и 1 блок-шот.

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