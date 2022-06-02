Стив Керр: «Убийство детей в их собственном классе – политическая проблема США, нужно оказать давление на власть»

Главный тренер «Голден Стэйт» призвал граждан США оказать политическое давление на правительство в вопросе контроля за оборотом оружия.

«Где демократия? Прямо сейчас люди в Вашингтоне не отстаивают интересы большинства американских граждан. Многие хотят, чтобы ввели контроль за оборотом оружия. Мы хотим защитить наших детей и всех нас. Почему этого не происходит? Когда-нибудь желание людей должно быть удовлетворено.

Убийство детей в их собственном классе стало политическим вопросом. Что мы можем сделать? Давайте окажем давление на людей, которые принимают эти решения, чтобы они действовали в наших интересах», – заявил Керр.

18-летний старшеклассник Сальвадор Рамос устроил стрельбу в начальной школе Робба в городе Ювалде, штат Техас. Погибли 19 детей и 2 учителя. Преступник был застрелен в ходе штурма здания полицией.

На предматчевой конференции в день происшествия Керр произнес эмоциональную речь, в которой осудил бездействие правительства США в данном вопросе.

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