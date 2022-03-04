Игроку и тренеру «Пармы» угрожали лишением паспортов Литвы, если они останутся в России

Разыгрывающий Адас Юшкявичюс и ассистент главного тренера Гинтарас Каджюлис были вынуждены покинуть пермскую «Парму» из-за поступивших угроз из Литвы.

Как сообщил Sport24 источник в «Парме», Юшкявичюсу и Каджюлису позвонили из Литвы и пригрозили, что их паспорта будут аннулированы, если они останутся в России. Оба хотели продолжить работу в «Парме», но были вынуждены покинуть страну.

Ранее пост главного тренера «Пармы» покинул работающий в сборной Литвы Казис Максвитис. В конце февраля после завершения матча Литва — Босния и Герцеговина Максвитис объявил, что в сложившихся обстоятельствах не может вернуться в Пермь, чтобы продолжить работу в .

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