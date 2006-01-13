Масаи Уджири ответил на скандальное заявление Трампа: «Если я вырос в вонючей дыре, то я горжусь своей вонючей дырой»

Президент Масаи Уджири отреагировал на слова президента США Дональда Трампа, который во время совещания в Овальном кабинете назвал Сальвадор, Гаити и некоторые страны Африки «вонючими дырами» («shithole countries» – прим. Sports.ru).

Уджири родился и вырос в Нигерии.

«Минувшим летом я побывал в Кигали и Найроби, в Лагосе. Потом в Кампале и Абиджане, Дакаре и Йоханнесбурге. Я увидел отличные города и отличных людей. Я был в лагере беженцев в Дадаабе, встретил там хороших людей, хорошие семьи, которые полны надежды. Если эти места называются вонючими дырами, то посетите эти места и повстречайтесь с этими людьми.

Не думаю, что это несправедливо. Не думаю, что вдохновляющий лидер должен говорить такие вещи. Разве мы даем людям надежду, когда называем места, где они живут, места, откуда они родом – вонючими дырами?

Человека нельзя считать плохим только потому, что он живет в лачуге. Это еще не значит, что он не может становиться лучше и быть хорошим. И просто тот момент, что это лачуга – что бы это ни значило – не означает, что она не является домом. Бог не ставит людей в различные места навсегда. Я живое тому свидетельство. Если я вырос в вонючей дыре, то я горжусь своей вонючей дырой», – цитирует Уджири ESPN.com.