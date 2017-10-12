Клубы НБА перестали останавливаться в отеле «Трамп Сохо»

Согласно сообщению The Washington Post, как минимум 11 из 12 клубов лиги, которые раньше любили останавливаться в «Трамп Сохо» в Нью-Йорке, перестали пользоваться услугами роскошной гостиницы, принадлежащей президенту США Дональду Трампу.

Последними, кто этим летом отказался от «Трамп Сохо», стали «Торонто», «Финикс», «Хьюстон», «Сакраменто» и «Вашингтон». Ранее так же поступили «Кливленд», «Индиана», «Даллас», «Милуоки», «Мемфис» и «Оклахома-Сити». Также Трамп потерял еще одного потенциального клиента в лице , которые планировали остановиться в «Сохо» в прошлом сезоне, но отменили бронь, опасаясь протестов.

«Новый Орлеан», который раньше часто останавливался в «Трамп Сохо», на запрос The Washington Post отказался отвечать, вернется ли клуб в отель в этом сезоне.