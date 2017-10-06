The New York Post: Прохоров близок к продаже «Нетс» за 2 млрд долларов
Согласно сообщению The New York Post, российский бизнесмен Михаил Прохоров приближается к продаже «Бруклина». Несколько претендентов готовы приобрести 49 процентов акций с правом стать мажоритарным владельцем клуба через 3 года.
Прохоров рассчитывает продать свою долю за 2 миллиарда долларов. В сделку не включена домашняя арена команды «Барклайс-центр».
Ранее сообщалось, что Прохоров не рассматривает предложения о продаже акций, исключающие участие в капитале клуба на несколько лет вперед.
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