NY Post: Михаил Прохоров намерен продать мажоритарную долю в «Бруклине»

Российский бизнесмен Михаил Прохоров готов продать , утверждает New York Post со ссылкой на два близких к ситуации источника.

Прохоров в последнее время намеревался расстаться с миноритарной долей, но желающих осуществить сделку не нашлось. Сейчас миллиардер планирует продать контрольный пакет акций.

Прохоров рассчитывает осуществить сделку в два этапа. 52-летний россиянин сперва хочет продать миноритарную долю, но предоставить при этом покупателю возможность приобрести весь клуб в короткий промежуток времени.

«В ближайшие несколько лет у клуба будет новый владелец», – заявил источник.