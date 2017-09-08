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    NY Post: Михаил Прохоров намерен продать мажоритарную долю в «Бруклине»

    Теги Бруклин НБА бизнес Михаил Прохоров

    Российский бизнесмен Михаил Прохоров готов продать «Бруклин», утверждает New York Post со ссылкой на два близких к ситуации источника.

    Прохоров в последнее время намеревался расстаться с миноритарной долей, но желающих осуществить сделку не нашлось. Сейчас миллиардер планирует продать контрольный пакет акций.

    Прохоров рассчитывает осуществить сделку в два этапа. 52-летний россиянин сперва хочет продать миноритарную долю, но предоставить при этом покупателю возможность приобрести весь клуб в короткий промежуток времени.

    «В ближайшие несколько лет у клуба будет новый владелец», – заявил источник.

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