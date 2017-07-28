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    NetsDaily: Михаил Прохоров не собирается продавать мажоритарную долю в «Бруклине»

    Теги Бруклин НБА Михаил Прохоров

    Сайт NetsDaily со ссылкой на источник в лиге опроверг информацию о готовности владельца «Бруклина» Михаила Прохорова расстаться с мажоритарной долей в клубе.

    Сообщается, что Прохоров по-прежнему готов продать до 49% акций «Нетс» местным инвесторам.

    Ранее New York Post писала: босс «Бруклина» считает, что шум вокруг продажи «Хьюстона» поможет им выгодно продать мажоритарную долю в своем клубе.

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