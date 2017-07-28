Сайт NetsDaily со ссылкой на источник в лиге опроверг информацию о готовности владельца «Бруклина» Михаила Прохорова расстаться с мажоритарной долей в клубе.

Сообщается, что Прохоров по-прежнему готов продать до 49% акций «Нетс» местным инвесторам.

Ранее New York Post писала: босс «Бруклина» считает, что шум вокруг продажи «Хьюстона» поможет им выгодно продать мажоритарную долю в своем клубе.