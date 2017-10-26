Евролига. 4-й тур. «Химки» в гостях у «Олимпиакоса, «Жальгирис» – «Реал» и другие матчи
Сегодня пройдут четыре матча 4-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Подмосковные «Химки» встретятся в гостях с греческим «Олимпиакосом. «Жальгирис» примет «Реал».
Евролига
Регулярный чемпионат
4-й тур
- Дата проведения
- 26 октября, 20.00, «Белград Арена (Комбанк Арена)»
- Црвена Звезда
- Рочести (22), Фелдэйн (19 + 8 передач), Бьелица (16), Лессор (6), Лазич (1 + 7 подборов) – старт; Добрич (8), Антич (7), Радичевич (3), Лазаревич (3), Йованович (2), Янкович (0).
- Маккаби FOX
- Джексон (14), Ролл (11), Болден (11), Параховский (4), ДиБартоломео (2) – старт; Томас (28), Тайус (6 + 8 подборов), Коул (4 + 6 передач), Кейн (4), Коэн (0).
- Дата проведения
- 26 октября, 20.00, «Жальгирис арена»
- Жальгирис
- Пангос (20), Янкунас (9), Дэвис (6), Мицич (0), Милакнис (0) – старт; Каваляускас (16), Тупан (4), Улановас (4), Валинскас (3), Арлаускас (2), Масюлис (2), Уайт (0).
- Дата проведения
- 26 октября, 21.15, «Арена Мира и Дружбы»
- Дата проведения
- 26 октября, 22.00, «Медиоланум Форум»
- ЕА7 Милан
- Мицов (5), Тарчевски (4), Бертанс (3), Мбайе (3), Теодор (2), Чинчарини (0), Абасс (0), Фонтеккьо (0), Джефферсон (0), Гудайтис (0).
Положение команд: Реал Испания – 3-0, Химки Россия – 3-0, Олимпиакос Греция – 3-0, Маккаби Тель-Авив Израиль – 2-1, Валенсия Испания – 2-1, ЦСКА Россия – 2-1, Фенербахче Турция – 2-1, Жальгирис Литва – 2-1, Барселона Испания – 1-2, Црвена Звезда Сербия – 1-2, Уникаха Испания – 1-2, Бамберг Германия – 1-2, Панатинаикос Греция – 1-2, Милан Италия – 0-3, Анадолу Эфес Турция – 0-3, Баскония Испания – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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