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    Евролига. 4-й тур. «Химки» в гостях у «Олимпиакоса, «Жальгирис» – «Реал» и другие матчи

    Теги Жальгирис результаты Химки Turkish Airlines Euroleague Маккаби FOX Тель-Авив Олимпиакос Барселона Црвена Звезда Реал ЕА7 Милан

    Сегодня пройдут четыре матча 4-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Подмосковные «Химки» встретятся в гостях с греческим «Олимпиакосом. «Жальгирис» примет «Реал».

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    4-й тур

    Црвена Звезда Сербия  –  Маккаби FOX Израиль 87:84 (19:24, 20:25, 23:12, 25:23)
    Дата проведения
    26 октября, 20.00, «Белград Арена (Комбанк Арена)»
    Онлайн матча
    Црвена Звезда
    Рочести (22), Фелдэйн (19 + 8 передач), Бьелица (16), Лессор (6), Лазич (1 + 7 подборов) – старт; Добрич (8), Антич (7), Радичевич (3), Лазаревич (3), Йованович (2), Янкович (0).
    Маккаби FOX
    Джексон (14), Ролл (11), Болден (11), Параховский (4), ДиБартоломео (2) – старт; Томас (28), Тайус (6 + 8 подборов), Коул (4 + 6 передач), Кейн (4), Коэн (0).

     

    Жальгирис Литва  –  Реал Мадрид Испания 66:87 (16:18, 15:22, 19:23, 16:24)
    Дата проведения
    26 октября, 20.00, «Жальгирис арена»
    Онлайн матча
    Жальгирис
    Пангос (20), Янкунас (9), Дэвис (6), Мицич (0), Милакнис (0) – старт; Каваляускас (16), Тупан (4), Улановас (4), Валинскас (3), Арлаускас (2), Масюлис (2), Уайт (0).
    Реал Мадрид
    Дончич (28 + 9 подборов), Кампаццо (12 + 6 передач), Айон (12), Фелипе Рейес (4), Козюр (0) – старт; Тэйлор (12), Руди Фернандес (7), Мачюлис (6), Радончич (3), Юста (3), Рэндл (0), Кэрролл (0).

     

    Олимпиакос Греция  –  БК Химки Россия 77:59 (4 четверть)
    Дата проведения
    26 октября, 21.15, «Арена Мира и Дружбы»
    Онлайн матча

     

    ЕА7 Милан Италия  –  Барселона Испания 39:39 (2 четверть)
    Дата проведения
    26 октября, 22.00, «Медиоланум Форум»
    Онлайн матча
    ЕА7 Милан
    Мицов (5), Тарчевски (4), Бертанс (3), Мбайе (3), Теодор (2), Чинчарини (0), Абасс (0), Фонтеккьо (0), Джефферсон (0), Гудайтис (0).
    Барселона
    Эртель (5), Рибас (4), Везенков (4), Серафин (4), Морман (3), Ханга (2), Копонен (0), Томич (0).

    Положение команд: Реал Испания – 3-0, Химки Россия – 3-0, Олимпиакос Греция – 3-0, Маккаби Тель-Авив Израиль – 2-1, Валенсия Испания – 2-1, ЦСКА Россия – 2-1, Фенербахче Турция – 2-1, Жальгирис Литва – 2-1, Барселона Испания – 1-2, Црвена Звезда Сербия – 1-2, Уникаха Испания – 1-2, Бамберг Германия – 1-2, Панатинаикос Греция – 1-2, Милан Италия – 0-3, Анадолу Эфес Турция – 0-3, Баскония Испания – 0-3.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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