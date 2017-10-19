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    Евролига. ЦСКА в гостях у «Реала», «Милан» примет «Фенербахче» и другие матчи

    Теги результаты ЦСКА Turkish Airlines Euroleague Фенербахче Маккаби FOX Тель-Авив Панатинаикос Баскония Бамберг Реал ЕА7 Милан

    Сегодня состоятся четыре матча 2-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Московский ЦСКА в гостях сыграет с мадридским «Реалом», итальянский «Милан» примет действующего обладателя трофея турецкий «Фенербахче».

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    2-й тур

    Маккаби FOX Израиль  –  Баскония Испания
    Дата проведения
    19 октября, 21.05, «Менора-Мивтахим Арена»
    Онлайн матча

    Панатинаикос Греция  –  Бамберг Германия
    Дата проведения
    19 октября, 21.15, «Олимпийский спортивный центр»
    Онлайн матча

    ЕА7 Милан Италия  –  Фенербахче Турция
    Дата проведения
    19 октября, 21.45, «Медиоланум Форум»
    Онлайн матча

    Реал Мадрид Испания  –  ЦСКА Москва Россия
    Дата проведения
    19 октября, 22.00, «Palacio de los Deportes de la Rioja»
    Онлайн матча

    Положение команд: Барселона Испания – 1-0, Маккаби Тель-Авив Израиль – 1-0, Олимпиакос Греция – 1-0, ЦСКА Россия – 1-0, Реал Испания – 1-0, Химки Россия – 1-0, Жальгирис Литва – 1-0, Уникаха Испания – 1-0, Фенербахче Турция – 0-1, Црвена Звезда Сербия – 0-1, Валенсия Испания – 0-1, Анадолу Эфес Турция – 0-1, Милан Италия – 0-1, Баскония Испания – 0-1, Бамберг Германия – 0-1, Панатинаикос Греция – 0-1.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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