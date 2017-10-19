Евролига. ЦСКА в гостях у «Реала», «Милан» примет «Фенербахче» и другие матчи
Сегодня состоятся четыре матча 2-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Московский ЦСКА в гостях сыграет с мадридским «Реалом», итальянский «Милан» примет действующего обладателя трофея турецкий «Фенербахче».
Евролига
Регулярный чемпионат
2-й тур
- Дата проведения
- 19 октября, 21.05, «Менора-Мивтахим Арена»
- Дата проведения
- 19 октября, 21.15, «Олимпийский спортивный центр»
- Дата проведения
- 19 октября, 21.45, «Медиоланум Форум»
- Дата проведения
- 19 октября, 22.00, «Palacio de los Deportes de la Rioja»
Положение команд: Барселона Испания – 1-0, Маккаби Тель-Авив Израиль – 1-0, Олимпиакос Греция – 1-0, ЦСКА Россия – 1-0, Реал Испания – 1-0, Химки Россия – 1-0, Жальгирис Литва – 1-0, Уникаха Испания – 1-0, Фенербахче Турция – 0-1, Црвена Звезда Сербия – 0-1, Валенсия Испания – 0-1, Анадолу Эфес Турция – 0-1, Милан Италия – 0-1, Баскония Испания – 0-1, Бамберг Германия – 0-1, Панатинаикос Греция – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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