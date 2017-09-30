НБА напомнила игрокам и тренерам о том, что они должны стоять во время исполнения гимна
НБА в пятницу разослала во все команды памятку, в которой напомнила о правилах поведения во время исполнения национальных гимнов США и Канады.
Правила НБА подразумевают, что баскетболисты и представители тренерского штаба обязаны выслушивать гимн стоя и не демонстрировать при этом никаких жестов.
В документе также предлагаются альтернативные способы для выражения игроками и тренерами протеста – обращение во время разминки перед матчем или соответствующее видео.
Игроки НБА ранее неоднократно выражали поддержку коллегам из НФЛ, которые протестуют во время гимна США, слушая его на одном колене.
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