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    НБА напомнила игрокам и тренерам о том, что они должны стоять во время исполнения гимна

    Теги НБА политика

    НБА в пятницу разослала во все команды памятку, в которой напомнила о правилах поведения во время исполнения национальных гимнов США и Канады.

    Правила НБА подразумевают, что баскетболисты и представители тренерского штаба обязаны выслушивать гимн стоя и не демонстрировать при этом никаких жестов.

    В документе также предлагаются альтернативные способы для выражения игроками и тренерами протеста – обращение во время разминки перед матчем или соответствующее видео.

    Игроки НБА ранее неоднократно выражали поддержку коллегам из НФЛ, которые протестуют во время гимна США, слушая его на одном колене.

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