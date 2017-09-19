НБА сменит вице-президента по работе с судьями и делает ставку на технологии

Вице-президент НБА по развитию и работе судей Боб Дилэйни покидает свой пост, информирует ESPN.com.

Сообщается, что НБА в рамках своей судейской программы собирается делать ставку на технологии и подбирать ориентированный на цифровую аналитику менеджмент.

Дилэйни занял должность в январе 2016 года. С 1987 по 2011 годы он отработал в НБА 1 182 матча в качестве судьи.