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    НБА сменит вице-президента по работе с судьями и делает ставку на технологии

    Теги НБА судьи

    Вице-президент НБА по развитию и работе судей Боб Дилэйни покидает свой пост, информирует ESPN.com.

    Сообщается, что НБА в рамках своей судейской программы собирается делать ставку на технологии и подбирать ориентированный на цифровую аналитику менеджмент.

    Дилэйни занял должность в январе 2016 года. С 1987 по 2011 годы он отработал в НБА 1 182 матча в качестве судьи.

     

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