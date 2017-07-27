Как сообщает The Athletic, руководство пытается связаться с Кайри Ирвингом с тех пор, как появилась информация о просьбе разыгрывающего обменять его в другую команду. Однако игрок не выходит на связь.

Ранее сообщалось, что Ирвинг попросил руководство «Кавальерс» обменять его в команду, где он будет играть более важную роль, и что он не желает больше выступать рядом с ЛеБроном Джеймсом.

Игрок обозначил «Сан-Антонио», «Майами», «Нью-Йорк» и «Миннесоту» как команды, где он хотел бы продолжить карьеру.