Журналист ESPN Пабло Торре в эфире First Take заявил о том, что лидер «Кавальерс» ЛеБрон Джеймс не остается в стороне от ситуации с запросом Кайри Ирвинга об обмене и ведет закулисную работу.

занимается своей работой в межсезонье. Насколько я понимаю, это не только Деррик Роуз, не только Эрик Бледсоу. ЛеБрон Джеймс знает человека по имени Джеймс Джонс... ЛеБрон работает за кулисами, насколько я понимаю, спрашивая: «Возможно ли получить Джоша Джексона за Кайри Ирвинга?» Я слышал, что ответ был отрицательным. Но ЛеБрон все еще суетится от лица , по крайней мере, в это межсезонье», – рассказал Торре.