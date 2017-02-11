В пятницу, 10 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Вашингтон» взял верх над «Индианой», «Голден Стэйт» на выезде разгромил «Мемфис», «Майами» победил «Бруклин», продлив успешную серию до отметки 13.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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