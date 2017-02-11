НБА. «Вашингтон» победил «Индиану», трипл-дабл Грина помог «Голден Стэйт» разгромить «Мемфис» и другие результаты
В пятницу, 10 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Вашингтон» взял верх над «Индианой», «Голден Стэйт» на выезде разгромил «Мемфис», «Майами» победил «Бруклин», продлив успешную серию до отметки 13.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 февраля, 03.30, «Barclays Center»
- Бруклин
- Лопес (30 + 8 подборов), Фой (15), Богданович (10), Холлис-Джефферсон (5), Динуидди (0 + 8 передач) – старт; ЛеВерт (9), Букер (8 + 10 подборов), Уайтхэд (6), Хэмилтон (6), Харрис (5), Килпатрик (5).
- Дата проведения
- 11 февраля, 03.30, «Madison Square Garden»
- Нью-Йорк
- Энтони (33), Порзингис (17), Ли (15), Роуз (13), Дженнингс (6 + 13 передач) – старт; О’Куинн (16 + 4 блок-шота), Эрнангомес (12), Холидэй (9), Бэйкер (2), Ндур (0).
- Дата проведения
- 11 февраля, 03.30, «The Palace of Auburn Hills»
- Детройт
- Джексон (12 + 7 передач), Драммонд (12 + 15 подборов), Колдуэлл-Поуп (10), Луэр (10), М-с Моррис (10) – старт; Харрис (16), Смит (15), Бэйнс (4), Джонсон (3).
- Дата проведения
- 11 февраля, 04.00, «Bradley Center»
- Милуоки
- Адетокумбо (41 + 8 подборов + 6 передач + 5 потерь), Мэйкер (7), Снелл (6), Деллаведова (5), Хенсон (2) – старт; Брогдон (18), Бизли (15), Монро (8), Миддлтон (6 + 6 передач), Терри (3), Телетович (3).
- Дата проведения
- 11 февраля, 04.00, «FedExForum»
- Мемфис
- Конли (20 + 9 передач), Марк Газоль (17 + 7 передач), Аллен (15 + 9 подборов), Эннис (10), Грин (5 + 7 подборов) – старт; Рэндолф (17 + 13 подборов), Даглас (11), Дэниелс (6), Райт (6), Картер (0), Харрисон (0).
- Дата проведения
- 11 февраля, 04.00, «Target Center»
- Миннесота
- Таунс (36 + 8 подборов), Уиггинс (29), Рубио (15 + 12 передач), Раш (9), Дженг (8 + 8 подборов) – старт; Мухаммад (5), Олдрич (2), Джонс (1), Стивенсон (1), Данн (0), Бьелица (0).
- Дата проведения
- 11 февраля, 04.00, «Verizon Center»
- Вашингтон
- Уолл (26 + 14 передач + 7 потерь), М-ф Моррис (26 + 10 подборов), Бил (20), Гортат (14 + 16 подборов), Портер (8) – старт; Берк (7), Смит (6), Саторански (4), Убре (1), Маинми (0).
- Дата проведения
- 11 февраля, 06.30, «Golden 1 Center»
- Сакраменто
- Коллисон (22), Маклемор (22 + 9 подборов), Казинс (22 + 11 подборов + 7 передач + 9 потерь), Аффлало (8), Куфос (2) – старт; Толливер (15), Коули-Стайн (9), Барнс (5), Ричардсон (3).
- Дата проведения
- 11 февраля, 06.30, «US Airways Center»
- Финикс
- Букер (27), Бледсоу (23 + 8 передач), Уоррен (16), Чендлер (6), Крисс (5) – старт; Уильямс (14 + 11 подборов + 4 блок-шота), Такер (7 + 7 подборов), Найт (6), Дадли (6), Барбоза (3), Юлис (2), Прайс (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.