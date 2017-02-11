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    НБА. «Вашингтон» победил «Индиану», трипл-дабл Грина помог «Голден Стэйт» разгромить «Мемфис» и другие результаты

    Теги результаты Атланта Чикаго Денвер Детройт Голден Стэйт Индиана Лейкерс Мемфис Майами Милуоки Миннесота Бруклин Нью-Йорк Новый Орлеан Финикс Сакраменто Сан-Антонио НБА Вашингтон

    В пятницу, 10 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Вашингтон» взял верх над «Индианой», «Голден Стэйт» на выезде разгромил «Мемфис», «Майами» победил «Бруклин», продлив успешную серию до отметки 13.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Бруклин – Майами 99:108 (22:20, 31:29, 19:25, 27:34)
    Дата проведения
    11 февраля, 03.30, «Barclays Center»
    Онлайн матча Статистика
    Бруклин
    Лопес (30 + 8 подборов), Фой (15), Богданович (10), Холлис-Джефферсон (5), Динуидди (0 + 8 передач) – старт; ЛеВерт (9), Букер (8 + 10 подборов), Уайтхэд (6), Хэмилтон (6), Харрис (5), Килпатрик (5).
    Майами
    Драгич (21), Макгрудер (11), Эллингтон (9), Уайтсайд (8 + 9 подборов + 4 блок-шота), Бэббит (3) – старт; Дж. Джонсон (26 + 8 подборов), Джонсон (18), Уайт (10), Рид (2).

     

    Нью-Йорк – Денвер 123:131 (32:34, 34:30, 22:36, 35:31)
    Дата проведения
    11 февраля, 03.30, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча Статистика
    Нью-Йорк
    Энтони (33), Порзингис (17), Ли (15), Роуз (13), Дженнингс (6 + 13 передач) – старт; О’Куинн (16 + 4 блок-шота), Эрнангомес (12), Холидэй (9), Бэйкер (2), Ндур (0).
    Денвер
    Йокич (40 + 9 подборов), Чендлер (19), Нельсон (16 + 12 передач), Харрис (16 + 7 подборов), Артур (13) – старт; Бартон (15 + 10 подборов), Эрнангомес (8), Мюррэй (2), Нуркич (2).

     

    Детройт – Сан-Антонио 92:103 (19:27, 22:33, 25:23, 26:20)
    Дата проведения
    11 февраля, 03.30, «The Palace of Auburn Hills»
    Онлайн матча Статистика
    Детройт
    Джексон (12 + 7 передач), Драммонд (12 + 15 подборов), Колдуэлл-Поуп (10), Луэр (10), М-с Моррис (10) – старт; Харрис (16), Смит (15), Бэйнс (4), Джонсон (3).
    Сан-Антонио
    Ленард (32), Олдридж (19 + 11 подборов + 5 потерь), Дедмон (17 + 17 подборов), Грин (12), Паркер (2 + 12 передач) – старт; Ли (11 + 7 подборов), Бертанс (5), Джинобили (3), Миллс (2), Симмонс (0).

     

    Милуоки – Лейкерс 114:122 (30:47, 25:29, 29:27, 30:19)
    Дата проведения
    11 февраля, 04.00, «Bradley Center»
    Онлайн матча Статистика
    Милуоки
    Адетокумбо (41 + 8 подборов + 6 передач + 5 потерь), Мэйкер (7), Снелл (6), Деллаведова (5), Хенсон (2) – старт; Брогдон (18), Бизли (15), Монро (8), Миддлтон (6 + 6 передач), Терри (3), Телетович (3).
    Лейкерс
    Янг (26), Рэндл (15 + 7 подборов), Расселл (14), Блэк (7), Ингрэм (2) – старт; Уильямс (21), Зубац (15), Кларксон (11), Нэнс (11), Денг (0).

     

    Мемфис – Голден Стэйт 107:122 (22:29, 27:33, 28:36, 30:24)
    Дата проведения
    11 февраля, 04.00, «FedExForum»
    Онлайн матча Статистика
    Мемфис
    Конли (20 + 9 передач), Марк Газоль (17 + 7 передач), Аллен (15 + 9 подборов), Эннис (10), Грин (5 + 7 подборов) – старт; Рэндолф (17 + 13 подборов), Даглас (11), Дэниелс (6), Райт (6), Картер (0), Харрисон (0).
    Голден Стэйт
    Томпсон (36), Дюрэнт (24), Карри (18), Грин (4 + 12 подборов + 10 передач + 10 перехватов + 5 блок-шотов), МакГи (4) – старт; Игудала (22), МакАду (8), Уэбер (4), Ливингстон (2), Кларк (0), Маккоу (0), Луни (0), Джонс (0).

     

    Миннесота – Новый Орлеан 106:122 (40:28, 25:33, 24:37, 17:24)
    Дата проведения
    11 февраля, 04.00, «Target Center»
    Онлайн матча Статистика
    Миннесота
    Таунс (36 + 8 подборов), Уиггинс (29), Рубио (15 + 12 передач), Раш (9), Дженг (8 + 8 подборов) – старт; Мухаммад (5), Олдрич (2), Джонс (1), Стивенсон (1), Данн (0), Бьелица (0).
    Новый Орлеан
    Дэвис (42 + 13 подборов), Холидэй (25 + 12 передач + 5 перехватов + 9 потерь), Хилд (17), Каннингем (12), Хилл (7 + 7 передач) – старт; Гэллоуэй (9), Фрэйзер (8), Мотеюнас (2), Ашик (0).

     

    Вашингтон – Индиана 112:107 (33:27, 26:32, 27:22, 26:26)
    Дата проведения
    11 февраля, 04.00, «Verizon Center»
    Онлайн матча Статистика
    Вашингтон
    Уолл (26 + 14 передач + 7 потерь), М-ф Моррис (26 + 10 подборов), Бил (20), Гортат (14 + 16 подборов), Портер (8) – старт; Берк (7), Смит (6), Саторански (4), Убре (1), Маинми (0).
    Индиана
    Джордж (31), Тиг (13 + 9 передач), Аллен (10), Тернер (10 + 7 подборов), Майлз (3) – старт; Серафин (16 + 7 подборов), Стаки (10), Эллис (8 + 8 передач), Джефферсон (6 + 8 подборов), Робинсон (0).

     

    Сакраменто – Атланта 108:107 (17:28, 26:31, 31:25, 34:23)
    Дата проведения
    11 февраля, 06.30, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча Статистика
    Сакраменто
    Коллисон (22), Маклемор (22 + 9 подборов), Казинс (22 + 11 подборов + 7 передач + 9 потерь), Аффлало (8), Куфос (2) – старт; Толливер (15), Коули-Стайн (9), Барнс (5), Ричардсон (3).
    Атланта
    Хардуэй (28), Миллсэп (25), Шредер (20 + 6 передач + 6 потерь), Бэйзмор (12), Ховард (6 + 11 подборов) – старт; Данливи (8), Хамфрис (5), Дилэйни (3), Бембри (0), Мускала (0).

     

    Финикс – Чикаго 115:97 (28:26, 28:17, 30:33, 29:21)
    Дата проведения
    11 февраля, 06.30, «US Airways Center»
    Онлайн матча Статистика
    Финикс
    Букер (27), Бледсоу (23 + 8 передач), Уоррен (16), Чендлер (6), Крисс (5) – старт; Уильямс (14 + 11 подборов + 4 блок-шота), Такер (7 + 7 подборов), Найт (6), Дадли (6), Барбоза (3), Юлис (2), Прайс (0).
    Чикаго
    Батлер (20 + 6 передач), Уэйд (18), Лопес (12 + 7 подборов), Гибсон (10), Грант (3) – старт; Макдермотт (11), Миротич (5), Картер-Уильямс (4), Валентайн (4), Портис (4), Рондо (3), Фелисио (3), Кэнан (0).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица НБА

    Статистика НБА

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