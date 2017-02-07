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    Тимофей Мозгов: «Прямо сейчас трудно передать, что происходит у меня в голове»

    Теги Лейкерс Люк Уолтон НБА Тимофей Мозгов

    Центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов после игры в Нью-Йорке заявил о том, что пока не готов комментировать решение тренера Люка Уолтона перевести его во вторую пятерку.

    В матче с «Никс» (121:107) Мозгов не выходил на площадку по решению тренера.

    «Как я воспринял новость о переводе на скамейку? Пока не могу сказать. Пока не знаю. Мы просто пытались сделать что-то, что пошло бы на пользу команде. Прямо сейчас трудно передать, что происходит у меня в голове. Много разных мыслей.

    Были ли у меня вопросы к Уолтону по поводу решения? Много. Но все не так просто. Возможно, я должен найти какие-то ответы самостоятельно. Мне нужно время.

    Какие именно были вопросы? Это мои вопросы. Не стану рассказывать об этом. Это касается только меня», – рассказал Мозгов.

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