Центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов после игры в Нью-Йорке заявил о том, что пока не готов комментировать решение тренера Люка Уолтона перевести его во вторую пятерку.

В матче с «Никс» (121:107) Мозгов не выходил на площадку по решению тренера.

«Как я воспринял новость о переводе на скамейку? Пока не могу сказать. Пока не знаю. Мы просто пытались сделать что-то, что пошло бы на пользу команде. Прямо сейчас трудно передать, что происходит у меня в голове. Много разных мыслей.

Были ли у меня вопросы к Уолтону по поводу решения? Много. Но все не так просто. Возможно, я должен найти какие-то ответы самостоятельно. Мне нужно время.

Какие именно были вопросы? Это мои вопросы. Не стану рассказывать об этом. Это касается только меня», – рассказал Мозгов.