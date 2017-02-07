Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать

    НБА. Тимофей Мозгов не играл против «Никс» по решению тренера

    Теги Лейкерс Люк Уолтон НБА Тимофей Мозгов Тарик Блэк Ивица Зубац

    Центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов не выходил на площадку в выездном матче против «Никс» (121:107) по решению тренера.

    До игры стало известно, что «Лейкерс» на данном этапе сезона решили предоставить больше возможностей молодым игрокам, в связи с чем перевели Мозгова и форварда Луола Денга во вторую пятерку. Место россиянина в первой пятерке занял Тарик Блэк.

    Мозгов в нынешнем регулярном чемпионате принял участие в 52 матчах, каждый из которых начинал в старте. Средние показатели 30-летнего центрового – 7,5 очка и 5,0 подбора.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться