НБА. Расселл Уэстбрук сравнялся с Лэрри Бердом по количеству трипл-даблов
Разыгрывающий «Тандер» Расселл Уэстбрук в понедельник сравнялся с легендой «Бостона» Лэрри Бердом по количеству трипл-даблов за карьеру, сообщает The Score.
В матче с «Ютой» (97:95) Уэстбрук набрал 38 очков, 10 подборов и 10 передач, оформив 22-й трипл-дабл в сезоне и 59-й за карьеру.
Вместе с Бердом Уэстбрук делит в общем списке 5-е место. На 4-й строчке Уилт Чемберлен (78).
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