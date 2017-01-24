Разыгрывающий «Тандер» Расселл Уэстбрук в понедельник сравнялся с легендой «Бостона» Лэрри Бердом по количеству трипл-даблов за карьеру, сообщает The Score.

В матче с «Ютой» (97:95) Уэстбрук набрал 38 очков, 10 подборов и 10 передач, оформив 22-й трипл-дабл в сезоне и 59-й за карьеру.

Вместе с Бердом Уэстбрук делит в общем списке 5-е место. На 4-й строчке Уилт Чемберлен (78).

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