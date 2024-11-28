Разговор с Сироткиным, поддержка редакции и сплошное удовольствие: монолог одного из лучших автоблогеров Трибуны

«На максимальной скорости» — один из самых популярных блогов Трибуны. Его автор – Станислав Гайдук начал публиковаться на сайте в 2018 году, в 2020-е его блог постоянно попадал в список лучших за год.

В самом начале он искал свой формат, в итоге остановился на переводах зарубежных материалов, так как ему очень хотелось, чтобы автомобильным спортом вдохновлялись как можно больше читателей. Просвещение все еще остается главной целью для него, а подготовка постов – отдушиной, после работы он с большим удовольствием погружается в мир текстов и любимого вида спорта.

Читайте его рассказ о блогерском пути на Трибуне, телеграм-канале и целях в нашей постоянной рубрике «История успеха».

В 2012 я вел похожий блог на «Спортбоксе», когда там это еще было возможно, через какое-то время устал от блогинга, а вернулся к этой идее уже летом 2018. Первой мыслью было: «А посмотри на Спортс’’, крупнейший спортивный сайт ведь». Тогда я не знал, что есть площадка для блогинга, но попутешествовал по сайту и узнал о Трибуне. Вот уже 6 лет пишу в блоге, хотя совсем не связан с журналистикой и СМИ.

Я только смотрю автоспорт, не участвую, мой максимум — картинг. Еще был на двух мероприятиях с Сергеем Сироткиным. На одном мероприятии, кстати, задал ему несколько вопросов о гонках, общались 10-15 минут, потом написал пост об это на Трибуне.

Если говорить о мотивации, то за шесть лет блогинга на Трибуне почти ничего не изменилось. Сначала я пытался найти оптимальный формат для постов. Ведь часто в блогах публикуют новости, обзоры, а мне хотелось найти свое. Я подумал, что на английском материалов про автоспорт значительно больше, чем на русском, но читают на нем наоборот меньший процент. Поэтому решил переводить зарубежные статьи, чтобы русскоязычные читатели могли узнать новое и расширить кругозор.

Мне очень хотелось рассказать то, что читатели точно не знают. Потому что в отличие от футбола, хоккея и других видов, автоспорт у нас не так популярен, а читателям сложно поддерживать интерес, если вокруг нет разговоров об этом. А мне хочется, чтобы заинтересованных становилось больше. Если хотя бы один человек читает мои материалы, значит, все не зря.

Конечно, для меня важна реакция: смотрю, сколько поставили плюсов, есть ли комментарии, что в них пишут. Мне, безусловно, приятно, если читателям интересно, но, конечно, в комментариях могут и критиковать: говорят, что в посте только перевод, такой материал никому не нужен, указывают на ошибки или опечатки. Такие комментарии тоже помогают расти, это не расстраивает — если замечания по делу, то стараюсь исправлять в следующих постах. А тот пользователь, который захочет читать, продолжит это делать.

Также очень важно и приятно внимание редакции. С самого начала ведения блога редакторы раздела «Авто» замечали мой пост на Трибуне, затем редактировали при необходимости, добавляли текст о том, что это — пост с Трибуны, а дальше вытаскивали его на главную страницу. С тех пор ничего не изменилось, и это очень важно.

Конечно, так происходит не с каждым моим постом, но это, повторюсь, очень приятно, а еще благодаря этому у поста увеличивается охват, больше читателей его прочитают. Когда я увидел первые вынесенные на главную посты, я почти прыгал от радости, и это все еще приятно, каждый раз улыбаюсь, когда вижу это.

Еще несколько месяцев назад мне впервые написали и предложили написать материал на одну из предложенных тем. Я согласился и сделал перевод. Это тоже было очень приятно. Такое взаимодействие между блогерами и редакцией очень важны. В будущем, конечно, было бы приятно и получать гонорар, как автор: я даже несколько раз пытался попасть в редакцию — откликался на вакансии, пока не получилось.

После блога на Трибуне, я решил создать и телеграм-канал. Хотел увеличить охваты, найти новую аудиторию: публиковал там анонсы, так как не всегда читатели сайта видели пост после публикации на Трибуне. Тем более, пост можно пропустить в ленте на сайте, а Telegram — дополнительная площадка, еще одно уведомление о вышедшем посте.

К слову, я не занимался рекламой телеграм-канала, но читатели подписывались на канал. Сложно объяснить, за счет чего именно. Думаю, тут несколько источников: кто-то увидел пост на Трибуне, перешел по ссылке и подписался, тем более это может быть после постов, которые выносили на главную. Еще я дублирую материалы на Дзен, возможно, оттуда тоже читатели пришли.

Блог на Дзене, к слову, тоже создал для повышения охватов и новой аудитории. Хотя глобальных преимуществ не увидел. Все-таки моя основная аудитория на Спортсе, там и аудитория побольше, это — моя основная площадка. Поэтому сначала я пишу в блог на Трибуне, а потом уже копирую для блога на Дзене.

Еще меня очень обрадовало участие в голосовании на лучший блог. Причем, я не знал об этом, как и все остальные участники, увидел голосование и обрадовался. Ведь это опять же значит, что редакция обращает внимание на мои тексты и отметила мою работу. Конечно, я не просил никого за себя голосовать и не скидывал это друзьям и близким. Выиграл бы я или нет, для меня это не было прям принципиальным моментом.

Хотя я не против любой монетизации. Когда на Спортсе’’появились донаты, то сразу себе их подключил. Но для меня любые призы или денежные поощрения не так важны. Без сертификатов и подарков я проживу. Мне только хочется, чтобы больше пользователей читали мой блог. Без подписчиков и читателей это не будет иметь смысла.

Мечтаю когда-нибудь стать частью пишущей команды. Представлял, как можно было бы здорово отправиться на гонку «Формулы-1». Возможно, несколько кинематографично, но: у тебя большая аудитория, охват, ты красиво пишешь, приходит главный редактор и говорит: «Поехали с на гонку, будешь частью нашей команды, весь уикенд с нами, потом напишешь несколько материалов, а мы опубликуем». Да, это прямо мечта-мечта — быть не наблюдателем, но автором в гуще событий, видеть процесс изнутри.

Это может прозвучать странно, но мне и правда не нужна монетизация, деньги или любые материальные ценности. Просто изначально настроился на то, что это — мое хобби, мне нравится это делать, и я хочу делиться этим с читателями. Блог не обязан приносить мне деньги, скорее лишь моральное удовлетворение.

Я очень благодарен Спортсу’’ за Трибуну: благодаря этому у авторов есть площадка для публикаций постов. Ведь я из идеи о письме получил площадку и читателей. Количество подписчиков тоже продолжает расти, и это поддерживает во мне желание продолжать вести блог. Так я постепенно двигаюсь к своей цели, которая, как говорил, состоит в просвещении.

Еще мне очень нравится сам процесс, так как по второму образованию я лингвист, люблю работать с языком, мне нравится писать. И каждый раз, когда я нахожу интересный материал для публикации и начинаю писать пост, то это для меня такая отдушина. В случае со мной это еще и смена деятельности: написание постов помогает отвлечься от работы (я работаю тестировщиком) и других дел, расслабляет. Да, я мог бы переводить в стол и никому не показывать, но в какой-то бы момент точно сдался, потому что иначе зачем это делать? А Спортс’’ предоставил площадку и таким образом мотивирует писать дальше.

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Gettyimages /Mark Thompson, Rudy Carezzevoli