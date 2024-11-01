Контакты, известность и путь к тренерству. Что мотивирует топового «Барса»-блогера Трибуны

Владимир Прасолов – автор блога Vo and Va . На Трибуне он с 2021. Как признается сам автор, ему физически необходимо было делиться своими мыслями, выплескивать наружу размышления о тактике и не только. Сейчас его знают многие фанаты «Барселоны», а тексты часто попадают на главную Спортса’‘. Его цель — стать одним из главных аналитических русскоязычных авторов.

Поговорили о его пути и преимуществах, которые дает Трибуна каждому автору.

– Когда и как ты попал на Трибуну?

Я стал заходить на Спортс’’ с того момента как начал увлекаться футболом, то есть, очень давно. Затем я понял, что мне хочется быть не только читателем, а делиться своими мыслями. Окончательно утвердился в этом желании летом 2021 во время ЧЕ. Помню, в тот день в Петербурге была игра, я зарегистрировал блог и с того момента понял, что хочу начать. С новым сезоном начал активно вести блог, которому теперь чуть больше 3 лет.

– Почему вообще решил вести блог?

Блог важен для меня по двум причинам. Во-первых, я могу выговариваться. С момента, как я начал писать, мне стало намного проще , потому что я начал выплескивать наружу то, что копилось очень долго внутри. Ведь когда нет такой возможности, то тебе очень тяжело, и даже возникает чувство одиночества, так как тебе не с кем поделиться мыслями или поговорить о любимом деле. Во-вторых важен отклик у аудитории большого спортивного сайта. Хочется порой чувствовать, что ты молодец.

К счастью, я не сталкивался с длительными периодами глубокого кризиса идей. За все время жизни блога идей и желания хватает. А еще я хочу стать футбольным тренером. Не могу сказать, что это — первопричина моего постоянства в блоге, скорее говорит о том, что я занимаюсь и пишу о том, что мне интересно, а не «нужно». До блога тоже изучал матчи, учился пониманию игры. И создание блога в этом направлении кардинально ничего не изменило в плане каких-то интересов, просто я стал озвучивать свои мысли в публичном поле.

Что касается тренерства, то я пока на пути к цели, потому что в первую очередь нужно получить высшее образование, а потом уже идти в академию при РФС. Но уже относительно давно контактирую с тренерами и, конечно, занимаюсь самообразованием.

Кстати, именно наличие блога на Трибуне помогло мне с контактами в профессиональной среде: примерно 90% знакомств случились благодаря постам. Ведь если ты не появляешься в публичном поле, не пишешь, не снимаешь, то ни у кого из твоих собеседников не будет понимания, в чем ты разбираешься и чем занимаешься.

– Как получается находить контакты и вообще знакомиться с другими авторами на Трибуне?

Расскажу о трех сценариях. Первый. Например, вы пишете текст вместе с несколькими другими авторами. Организатор этого действа знакомит вас всех, и часто кто-то из этих авторов либо действующие тренеры, либо как-то связаны с футбольной индустрией. После подобных материалов я уже мог общаться с участниками общих постов для общения и написания собственных текстов.

Второй сценарий: ты пишешь кому-нибудь с предложением или вопросом, собеседник просит показать твои тексты, чтобы удостовериться в твоих компетенциях. Третий сценарий: было так, что кто-то сам меня находил благодаря постам, у нас завязывалась переписка, они могли мне дать какие-то советы, также это могло вылиться в новый формат взаимодействия.

– Какие цели есть в блогерской карьере и помогает ли тебе в этом блог на Трибуне?

Среди моих возможных целей — стать одним из самых популярных авторов, пишущих о тактике в русскоязычном сегменте. Поэтому, конечно, мне было приятно, когда увидел, что мой блог включили в список лучших аналитических блогов .

А как читатель я смотрю все тексты о тактике от редакции и на Трибуне. Если говорить о блогах и авторах, то, конечно, не пропускаю тексты Артема Денисова, Вадима Лукомского, Вячеслава Палагина. А еще неоднократно было так, что другие авторы приходили с комментариями под мои посты в блоге или телеграм-канале. Конечно, очень важно иметь возможность общаться и при необходимости получить обратную связь. Здорово, что сотрудники сайта открыты и готовы к взаимодействию, это – очень большое преимущество Спортса’‘. Особенно, когда ты начинаешь вести блог, и опыта довольно мало, но хочется взаимодействовать для развития.

Блог на Спортсе’’ очень помогает во многих направлениях. Во-первых, вы развиваетесь профессионально. Во-вторых, находите новые знакомства, что зачастую открывает уникальные возможности.

Принцип работы сайта позволяет авторам достаточно быстро находить свою аудиторию. Кончено, на самом начальном этапе будет немного сложнее, но важно не сдаваться и продолжать. И положительный результат обязательно придет.

Если вы чувствуете потребность выражать себя и свои мысли по какой-то теме, но не знаете где найти для этого подходящую площадку, то блог на Спортсе’’ – отличное решение.

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✍️ Начать писать на Трибуне может каждый, сделать это можно в несколько кликов .

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Фото: rfs.ru