«Журналистская карьера по-настоящему стартовала с блога на Трибуне». Поговорили с автором «Перехвата»

Артем Комаров – автор блога и телеграм-канала «Перехват» пишет о российском баскетболе больше 10 лет. Он начинал с публикаций в самарской газете, затем перебрался в Нижний Новгород, через некоторое время зарегистрировался на Трибуне, создал телеграм-канал.

Его день все еще состоит из просмотра сотен уведомлений, новостей и материалов, написания текстов и записи подкаста, и все это – от большой любви и желании показать: баскетбол живет не только в НБА. Мы поговорили с ним о его пути и том, что он предпринимал на пути к популярного автора.

Оставляйте вопросы Артему в комментариях, поехали!

− Когда и как тебя заинтересовала журналистика?

− Мои журналистские труды начались в Нижнем Новгороде. Я ходил на матчи местного баскетбольного клуба. Тогда я уже год как жил в Нижнем, а БК «Нижний Новгород» как раз играл в Евролиге. До этого я работал в самарской газете, тоже писал о баскетболе. А уже в Нижнем пытался выйти на федеральный уровень. Написал несколько текстов для «Советского спорта» — покупал газету и читал себя. Было очень непривычно.

Как многие журналисты, я подал заявку на аккредитацию, ходил на пресс-конференции БК «НН», задавал вопросы, писал материалы. Так меня заметил пресс-атташе клуба Вова Спивак. Так мы с ним познакомились, а затем подружились.

После каждого матча я собирал комментарии тренеров, игроков и отправлял новостникам. Думаю, новостники даже до конца не понимали, зачем они все это публикуют, но публиковали. За что им большое спасибо. Причем, в новостях не было даже авторской подписи, но я этим занимался, потому что мне очень нравилось писать о российском и европейском баскетболе.

− Как узнал о Трибуне?

− Что касается Трибуны и Sports, то с ними все случилось в 2015. Вова Спивак рассказал, что Sports ищет человека, который не в рамках редакции, а в рамках своего блога будет писать про Евролигу и о российском баскетболе в целом. После этого меня познакомили с Филиппом Прокофьевым, после чего мы начали работать.

Я стал предлагать тексты, Фил стал заказывать темы. Помню, что первые тексты точно были о Евролиге. И только потом стало понятно, что можно писать не только о ней. Я даже писал какие-то тексты про НБА, хотя разбираюсь в ней меньше.

Потом меня заметили в «Чемпионате» и пригласили работать редактором баскетбола. То есть, я был, как Филипп в «Спортсе», только в «Чемпионате». Через год-полтора, как пришел в «Чемпионат», завел телеграм-канал . Сначала я думал, что завожу его для пятерых людей и кота, но получилось так, что люди стали следить и подписываться, а уже через 2 года я стал в него полноценно вкладываться. Причем, первое время я вел его левой ногой. Мне даже самому было до конца непонятно, как они вообще о нем узнают. Скорее всего были репосты, я даже до конца не понимал, зачем его веду, но меня что-то прямо будоражило и заставляло не останавливаться.

− Какой контент ты отдавал в канал, а какой – в материалы для медиа?

− Если говорить о редполитике, то я писал там примерно то же, что выходило в «Чемпионате», просто на сайте это появлялось не так быстро, поэтому успевал отрабатывать в моменте, о канале узнавали, как благодаря сарафанному радио. Еще в конце своих текстов на Спортсе и Чемпионате я прикреплял ссылку на свой телеграм-канал. И уже лет через пять, когда появилось прекрасное изобретение под названием «Конкурсы в telegram», произошел радикальный сдвиг в развитии канала. Тогда у меня было около 6 000 подписчиков, что на тот момент было довольно много, учитывая, что я не писал про НБА. А благодаря разным конкурсам за полтора года стало почти 17 000 читателей.

− Какая цель у тебя была, когда ты это все затевал?

− На протяжении этого пути моей главной мотивацией было просто писать о российском баскетболе, потому что мне это очень нравится. Раньше я не знал, зачем я это делаю, но когда появилась небольшая аудитория, то ситуация стала изменяться. Еще за последний год стали приходить ощутимые деньги благодаря монетизации. Конечно, это не основная мотивация, но это можно пощупать, на это все еще нельзя жить, но это уже солидная прибавка к основной зарплате.

При этом, хоть у меня и не такой маленький канал, и все хорошо, я пишу на Трибуне, потому что у нее самое массовое русскоязычное баскетбольное и спортивное комьюнити. И на Трибуне точно есть люди, которые не подписаны на канал, но они точно с удовольствием читают мои тексты. Еще удобно загружать на Трибуну большие тексты, потому что не все может влезть в один телеграм-пост. Мне кажется, что сейчас это — самая удобная платформа, чтобы загрузить большой текст и поделиться им. Потому что в канале почти все точно читают или сидят на Спортсе, и когда они видят ссылку на Спортс, то кликают.

Еще благодаря поддержке редакции, мои посты выносят на главную страницу раздела, комментариев под моими постами, конечно, меньше, чем под текстами про НБА, но они тоже есть. Мне приятно, что читателям нравятся мои тексты. Бывает, что указывают на ошибки, это тоже важно. Ну и, конечно, знакомство и с командой sports, и пользователями. Еще сейчас работаем по медиалиге с Денисом Смирновым.

− Как строится работа с каналом?

− Если говорить о рекламе, то ко мне очень часто приходят букмекеры, но это касается в первую очередь канала, для блога такого почти не было.

И я все еще работаю в основном один. Да, у меня есть помощник-редактор Никита Голованов, он помогает в работе с информацией: может скинуть новость или написать в канал, если я вдруг не у ноутбука (такое тоже бывает). Никита погружен в тему, мы с ним и сошлись благодаря этому. Он мне писал в личные сообщения и подкидывал темы. Мог написать: «Здравствуйте, Артем, давно вас читаю, а вот в ncaa есть вот такой русский баскетболист, возможно, вам захочется написать о нем». Затем мы с ним познакомились и начали работать вместе. Мы довольно плотно общаемся по поводу контента. Он — человек-табличка, у него очень структурированный подход.

Еще спасибо моей жене Юле. Потому что когда мы шли гулять, то я всегда брал с собой ноутбук и могло быть так, что в любой момент я ей говорю: «Прости, мне нужно присесть на некоторое время». И вот я сажусь, раздаю интернет и пишу. Прогулки со мной были адом, конечно. Но если сейчас такие просьбы понятны — я на этом хотя бы зарабатываю, это важно для моей репутации, а раньше было непонятно. И вот эта вера в меня очень мотивировала.

− Что мотивирует сейчас?

− Меня мотивирует российский баскетбол и то, что баскетбол есть не только в НБА, что процентное соотношение новостей о Лиге ВТБ и российском баскетболе изменилось. Потому что даже некоторые люди говорили, что вдохновились «Перехватом», и появляются новые каналы о российском баскетболе. И это сообщество продолжает расти.

В какой-то момент я стал относиться к блогу как к полноценному медиа. У меня нет такого, что сегодня я обязан написать три инсайда, но у меня настроены уведомления, поэтому каждые пять минут на телефон приходят уведомления, поэтому всегда есть о чем рассказать.

− Чем бы ты поделился с теми, кто находится в начале своего пути?

− Я с большим удовольствием готов помочь и порекомендовать что-то тем, кто только начинает писать о спорте. Мне всегда приятно помогать другим, особенно, если кто-то только начинает. Потому что я точно знаю: когда я только начинал, то мне точно не помешали бы подобные советы. В самом начале моего пути мог только читать материалы на Спортсе или «Чемпионате». Особенно мне нравились материалы Зураба Читая . Я восторгался его текстами, но мы не были знакомы, не просил его советов, но читал, разбирал и думал, как он классно пишет. И таких авторов было очень много. Я вот до сих пор думаю, что не умею писать. И все-таки, тут важна периодичность. Иногда возвращаюсь к публикациям, когда мог себе позволить написать один текст в неделю и понимаю: они действительно написаны. Сейчас я так не пишу, так как не могу позволить так долго сидеть над текстом.

Возвращаясь к теме развития: если бы кто-то раньше дал мне совет о текстах и развитии личного бренда, то я бы скорее занялся «Перехватом»: быстрее бы начал вкладывать больше времени и сейчас было бы больше подписчиков. И ладно подписчики, возможно, сейчас бы еще больше читателей знали о российском баскетболе.

Хотя я понимаю, что Спортс стал первым местом, где я стал регулярно писать большие тексты о баскетболе . Это позволило мне не тормозить на написании только коротких новостей, которые я делал для «Советского спорта». Блог на Трибуне позволил мне перейти на следующую ступень. Потому что у сайта большая аудитория и ты знаешь — тебя прочитает большое количество людей. В тот сезон, кстати, «Локомотив» впервые дошел до финала четырех Евролиги, я ездил в Берлин на тот финал вместе с ЦСКА и «Локомотивом» и писал тексты оттуда. Я очень старался. И именно тогда по-настоящему стартовала моя журналистская карьера. Хотя на тот момент я уже около пяти лет сотрудничал со СМИ.

Тем более, первые полгода на Спорсте Фил много возился со мной. Я и тогда и сейчас могу с чем-то не соглашаться в его тогдашних оценках, но он вложил в меня очень много сил, чтобы я не писал плохо. И то, что писал, заходило аудитории. Я часто переписывал тексты после комментариев Фила. Это было ужасно, но после этого тексты становились лучше.

Фил целенаправленно работал со мной, пытался сделать из меня человека. Ндаеюсь, он прочитает это и улыбнется.

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✍️ Начать писать на Трибуне может каждый, сделать это можно в несколько кликов .

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Фото: РИА Новости /Максим Богодвид