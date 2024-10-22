На что живет Монако, не собирая налоги?

Разбор Игоря Сергеева.

Успешный в этом сезоне «Монако» Александра Головина (0 поражений во всех турнирах) живет с соперниками в одной турнирной реальности, но в разных экономических.

Клуб из княжества, где нет понятия подоходный налог, играет в чемпионате страны с очень высокими налогами.

Дает ли это «Монако» футбольные преимущества?

В «Монако» традиционно мало французов – из-за налогов

В Монако отсутствует подоходный налог с зарплат не только для граждан Монако, но и для иностранцев, имеющих вид на жительство.

Исключение: граждане Франции, не прожившие более пяти лет в княжестве до 1962 года – их налогообложение регулируется специальной конвенцией. Даже являясь налоговыми резидентами Монако, французы платят подоходный налог по тому же принципу, что и на родине – до 45% по прогрессивной ставке, которые идут в казну Франции.

Все остальные, включая легионеров «Монако», отдают на налоги ровно 0 евро. Правда, сам клуб (как работодатель) обязан платить 13% от дохода игрока в виде социальных взносов, но это выглядит мелочью среди общих финансовых преимуществ.

Неудивительно, что основу «Монако» составляют легионеры, которым клуб может платить больше, чем французам.

На французов уходит примерно 3,2 млн евро из зарплатной ведомости весом в 51,8 млн – самый низкий процент в Лиге 1. В восьмерке самых низкооплачиваемых игроков семь французов: Янн Льенар, Кассум Уаттара, Сунгуту Магасса, Кристиан Мависса, Магн Аклиуш, Элисс Бен-Сегир и Эдан Диоп.

Налоговые преимущества «Монако» давно вызывают понятное недовольство соперников: когда 10 лет назад во Франции повышали подоходный налог до 75% (позже снизили до 45%), Лига 1 грозила исключить «Монако» из-за его явного преимущества при подписании легионеров.

От «Монако» потребовали перенести штаб-квартиру клуба во Францию либо выплатить 200 млн евро.

«Таким образом мы пытаемся восстановить справедливость в чемпионате. При действии во Франции 75-процентного налога французский клуб должен вложить от 80 до 100 млн евро, чтобы быть наравне с «Монако», который инвестирует от 30 до 40 млн евро, – пояснял президент Союза профессиональных футбольных клубов Франции (UCPF) Жан-Пьер Лувель. – Нам было необходимо это решение, поскольку так быть не должно, и мы обязаны найти выход из этой ситуации. Повторюсь, это решение не направлено против «Монако».

В итоге «Монако» сбил откупную цену до 50 млн евро.

Недовольные «ПСЖ» и шесть других клубов лиги потребовали через суд более высокую компенсацию, но сделали только хуже: Лигу 1 вообще обязали вернуть «Монако» 50 млн евро, признав договор не соответствующим французским правовым нормам.

В итоге клубу из маленького княжества оставили все привилегии. Кроме отсутствия налога, в Монако еще и гораздо более низкие социальные взносы работодателя (13%) по сравнению с Францией (42,5%).

А в Монако вообще есть хоть какие-то налоги?

До 1814 года Монако входило в состав Франции под названием Форт-Эркюль, затем город передали под протекторат Королевства Сардиния до 1860 года. Суверенитет княжество получило только в 1861 году. Подоходный налог для граждан отменили в 1969 году – считается, что правящая семья Гримальди пошла на это исключительно благодаря необычайному успеху открытого в 1865 году казино «Монте-Карло».

В Монако также нет налогов на роскошь, дивиденды и недвижимость, но полное отсутствие налогообложения – все же миф.

В Монако действуют следующие налоги и сборы.

● Налог на наследуемое или передаваемое в дар имущество взимается в зависимости от степени родства – от 8% для братьев и сестер до 16% для лиц, без родственных связей. Для супругов и детей действует нулевая ставка.

● При купле-продаже недвижимости необходимо заплатить государственную пошлину: 4,5% от рыночной стоимости для жилой или 7,5% для коммерческой недвижимости.

● При аренде недвижимости – 1% от годовой суммы договора.

● Налог на прибыль 33,33% для бизнеса с 25% оборота за пределами Монако. Для стартапов льготы: два года налоговых каникул, налоговая база 25% от прибыли на третий год, 50% – на четвертый, 75 % – на пятый

● Налог на добавленную стоимость (НДС) тот же, что и во Франции – 20%. Действует для большинства сделок купли-продажи товаров и оказания услуг (если нет основания для пониженной ставки – например, при продаже продукции сельского хозяйства, транспортных и ресторанных услуг – ставка 10%).

● В княжестве также взимаются регистрационные сборы, гербовые сборы и налоги на алкоголь и табак.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2009 году исключила Монако из категории «налоговых оазисов» – юрисдикций, в которых действуют чрезвычайно льготные налоговый и регистрационный режимы для местного и иностранного бизнеса. Это произошло после того, как княжество заключило необходимые 12 правительственных соглашений об обмене налоговой информацией со странами ЕС. Сейчас Монако – это просто страна, в которой практически отсутствует прямое налогообложение.

Чтобы получить налоговое резидентство Монако, нужно проживать там более 183 дней в году и не иметь французского гражданства. Достаточно и меньшего срока, если доказать сильные экономические связи с княжеством (инвестиции в банки, открытие офиса или компании), купить недвижимость или отправить детей в местные школы.

Александр Головин и другие легионеры «Монако» полностью соответствуют этим критериям.

А на что тогда живет княжество?

Несмотря на налоговые льготы, княжество в плюсе. В 2023-м государственные доходы превысили расходы на 126,3 млн евро. Конституционный резервный фонд составляет около 7 млрд евро.

Стабильная экономика позволяет поддерживать высокое качество жизни, вкладываться в модернизацию здравоохранения, проекты по защите окружающей среды и борьбе с изменением климата.

Население Монако составляет около 39 тысяч человек, из которых только чуть более 9 тысяч граждане княжества. По показателю ВВП на душу населения Монако занимает лидирующие позиции в мире – более 200 тысяч евро. По данным The Guardian, каждый третий житель княжества – миллионер, а уровень бедности практически равен нулю. Минимальная зарплата здесь составляет 1969 евро в месяц, средняя – 4593 евро.

Согласно отчетам Монакского института статистики и экономических исследований (ISMEE), в 2023 году доходы Монако впервые в истории превысили 20 млрд евро. Больше всего княжество зарабатывает за счет научно-технической деятельности, административных и сервисных услуг (4,3 млрд евро), а также внешней торговли (3,7 млрд евро).

Напомним, от каждой сделки с недвижимостью местный бюджет пополняется на 4,5-7,5 % от стоимости объекта. Выходит прилично, учитывая, что в Монако самый дорогой квадратный фут (0,09 квадратного метра) в мире. По подсчетам Mansion Global, в 2023-м он стоил в среднем 4776 евро. Для сравнения: в Нью-Йорке – 2350 евро, в Лондоне – 1756 евро, а в Дубае – 780 евро. Так в 2022 году объем сделок с недвижимостью достиг 3,54 млрд евро. Средняя стоимость аренды бюджетного жилья в княжестве обходится в примерно 5000 евро в месяц – и здесь государство берет процент.

Также весомый вклад в бюджет внесли различные строительные сборы – сметы, регистрация реконструкций и другие.

Внешняя торговля состоит в основном из продажи произведений искусства, одежды, ювелирных изделий, часов и люксовых автомобилей. Государство собирает НДС этих предметов роскоши. Сейчас в Монако размещаются представительства Ferrari, Lamborghini, Bentley, Rolls-Royce, Aston Martin. Таможенные пошлины на вывозимые товары стоимостью свыше 7,5 тысяч евро составляет 6-7% от их стоимости.

Из торговых неожиданностей – экспорт мыла, чистящих средств, туалетных принадлежностей и парфюмерии.

Экономика Монако сильно зависит от туризма и банковского дела.

На туризм приходится около 15% годового дохода княжества – это популярный курорт, привлекающий приятным климатом и казино. В 2023 году 340 тысяч туристов провели в местных отелях суммарно 528 тысяч ночей. Коэффициент загрузки достиг 58,4%, что свидетельствует о постепенном восстановлении допандемийного уровня.

Местные банки владеют активами на сумму 166 млрд евро. Раньше Монако считалось убежищем для капиталов, но в 2018-м вступило в силу соглашение с Евросоюзом об обмене финансовой информацией – Совет по экономическим и финансовым вопросам ЕС (ECOFIN) исключил княжество из списка «черных юрисдикций». Но банки Монако до сих пор известны конфиденциальностью.

По данным отчета Ceoworld Magazine, Монако занимает первое место в мире по качеству жизни. Лидерство объясняется безопасностью, политической стабильностью и хорошо развитой системой общественного здравоохранения. Страна получила 98 баллов из 100.

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Фото: Panoramic/Keystone Press Agency, Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press ; Photo by Jannis Lucas on Unsplash Photo by Tom S. on Unsplash Photo by Maksim Shutov on Unsplash Photo by Amy W. on Unsplash Photo by Jakub Żerdzicki on Unsplash Photo by Antoine Contenseau on Unsplash Photo by Dominik Pearce on Unsplash