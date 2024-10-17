Мазепин закончил рывки в «Ф-1»! Вот как он запомнился главным гонкам мира

Победа над санкциями и агент в топ-боссах не помогли.

Гонщиков с российской лицензией и флагом нет в «Формуле-1» с 2022-го – после перехода юниора «Феррари» Роберта Шварцмана под израильскую и разрыва «Хааса» с последним боевым «триколорщиком» Никитой Мазепиным накануне стартового сезона.

С тех пор москвич и сын миллиардера-бывшего владельца «Уралхима» и «Уралкалия» успел попасть под санкции ЕС, Швейцарии в Великобритании за связи с отцом, выиграть главную рейдовую гонку России «Шелковый путь» , основать благотворительный фонд «Мы гоняемся как один» , запустить собственную команду 99 Racing в чемпионате на выносливость «Азиатская серия Ле-Ман» , выиграть там дважды, взять еще два подиума и закончить один из сезонов на третьем месте, выиграть недавний Гран-при Спортса’ ’, запустить картинговый кубок , отпраздновать 25-летие… Даже сдать «победный шлем» в Госмузей Спорта!

Причем все это время Никита вроде бы не отказывался от стремления вернуться в «Ф-1»: например, все его протесты и апелляции против санкций как раз основывались на том, что он теряет годы карьеры в «Ф-1» и даже не может вести переговоры.

И в 2024-м показалось, будто наконец настал год Никиты: суд в ЕС снял санкции, Швейцария последовала примеру соседей, «Хаас» тоже проиграл суд и вернул спонсорский болид с деньгами… Бывший №9 даже проехал частные тесты в Европе за рулем «Феррари», словно заявляя: смотрите, меня действительно пускают, все будет в порядке!

А когда бывший менеджер, агент, партнер Мазепиных и совладелец их команды из молодежных серий «Хайтек» Оливер Оукс получил назначение в «Альпин» , даже инсайдеры из паддока вспомнили о Никите и заговорили о потенциальном возвращении!

Но… Все-таки Никита пропустил уже три года, да и санкции Великобритании сохранились – а с ними бывший №9 не попал бы на соответствующий Гран-при – важнейший в сезоне – да и вряд ли сумел бы работать с любой командой на базе и заключить любой контракт. Ведь вообще-то у 8 из 10 команд «Ф-1» основные подразделения – именно на острове, а в «Феррари» или будущую «Ауди» его бы просто не взяли.

И 16 октября Мазепин-младший запостил заявление то ли о конце дороги в «Ф-1», то ли о завершении активной гоночной карьеры вообще:

«Я хотел бы обратиться к своим многочисленным друзьям и болельщикам, которые присылали мне поздравления в связи с официальным исключением меня из санкционных списков ЕС. Прошло уже больше двух долгих лет, и в итоге суды вынесли вердикт в мою пользу. Чему я, разумеется, очень рад. Но в то же время я спрашиваю себя о том, ради чего все это было – зачем было накладывать на меня санкции в ключевой момент моей карьеры, и только для того, чтобы потом Европейские суды признали, что все это было огромной ошибкой.

Многие из вас спрашивали, что я буду делать дальше. Скажем так, время помогает взглянуть на многие вещи под другим углом. Думаю, теперь я могу с уверенностью сказать, что первый этап моей жизни был посвящен попыткам стать лучшим в автоспорте. Любви к скорости. Азарту соревнований. Стремлению проложить свой путь наверх через картинг, а потом «Формулу-3» и «Формулу-2». Погоне за местом в «Формуле-1». И, в каком-то смысле, я все-таки осуществил эту мечту, опробовал на вкус этот мир, полюбил его. По-настоящему. Тот сезон был тяжелым, мне пришлось публично пережить несколько ударов. Но я жил надеждой на следующий сезон, с новым болидом, с уже каким-то накопленным опытом.

Как мы все знаем, этого сезона не случилось. О причинах мы тоже все прекрасно знаем. И это стало внезапным окончанием первого акта моей жизни. Было весьма болезненно наблюдать за тем, как в «Формуле-1» жизнь продолжается, люди идут вперед, и не иметь возможности быть частью этого. Да, было приятно, что суд в итоге меня реабилитировал, но правда в том, что эти потерянные годы уже не вернуть…а это были важные годы и в моей жизни, и с точки зрения развития как профессионального спортсмена.

Так что теперь, в 25 лет, я понимаю, что для меня пришло время смотреть вперед, а не оглядываться назад. Настало время написать новый акт моей жизни как взрослого человека, и где мои мечты будут связаны уже не со скоростью и трофеями. А именно – завершение образования, упорный труд, а также забота о своем духовном, психологическом состоянии.

Я бы хотел поблагодарить вас всех за поддержку – и даже тех, кто на самом деле не поддерживал меня во время выступления в гонках. Все это сделало меня сильнее.

Так что, хоть вы и не увидите моего возвращения в «Формулу-1», скоро я с радостью поделюсь с вами новостями о своих дальнейших шагах», – написал Мазепин у себя в соцсетях.

Как думаете, это похоже на завершение карьеры?

Но чем он вообще запомнился «Формуле-1»?

Никита провел в Гран-при всего сезон – однако что это был за год! Легендарный 2021-й, в котором событий и трэша хватило бы на декаду.

Здесь собрали немного цифр и фактов: лучшее место – 14-е, €950 тысяч за гонку, финал – личные санкции ЕС

• привел в «Формулу-1» болид-триколор благодаря спонсорским вложениям отца – подтвержденные $20-30 млн, бонусы сотрудникам, лично купленное дополнительное шасси

• проехал в первой гонке всего три поворота – метров 150. Из-за детской ошибки . Самый короткий дебют с 2002 года !

• выбесил 14 соперников по «Ф-1» за сезон . Номер один в блокировках!

• наколотил деталей на $2,8 млн. Кажется, много? Да, но Никита стал самым аккуратным новичком – Мик Шумахер и Юки Цунода били машины даже активнее

• две атаки на Мика вышли действительно красивыми. Правда – просто оцените последнюю, с Гран-при Бразилии

Но не стоит критиковать Мазепина только за последние места при затратах в 20 миллионов. В «Формуле-1» спонсорские контракты – вообще обычное дело, и даже аутсайдерам временами заносят в разы больше. Некоторые вообще фактически покупают личные команды – можно сказать, с «Уралкалия» взяли еще вменяемую сумму. К примеру, семья Николаса Латифи вкладывала в «Уильямс» по $30-50 млн в год – примерно с теми же результатами.

Просто на общую ситуацию наложился подход «Хааса» к сезону-2021: американцы решили не сливать деньги впустую на сокращение пары лишних десятых секунды отставания от ближайших соперников, а вложить все в разработку машины для 2022-го. На первый взгляд тактика сработала: на испытаниях в Барселоне Мазепин и Шумахер уже не казались безнадежными аутсайдерами, а болид VF22 пара аналитиков называли «самым развитым» на тот момент. Новый сезон точно обещал стать лучше, но случилось 24 февраля. Теперь мы уже не узнаем, насколько реально хорош Никита – он так и останется в истории дерзким грубияном из России с непомерными амбициями.

Развороты, аварии и всевозможные инциденты с Никитой так запомнились публике, что всплывают до сих пор – а шоу на Netflix даже запечатлел момент, как фанаты просили его выбить Хэмилтона на финальном Гран-при Абу-Даби.

А еще шоу на Netflix показало всю внутреннее отношение к Никите в «Хаасе»: причины разворотов, дрязги, угрозы прикрутить финансирование, бомбежку на инженера… Вплоть до фраза. «За это тебя и не любят!»

Никита отвечал на подколы боссу Гюнтеру Штайнеру довольно топорно: например, подарил ему дверь в моторхоум взамен разбитой еще год назад другим гонщиком Кевином Магнуссеном – №20 хлопнул ею на эмоциях после матерной разборки. Да, это должно было быть смешно!

Никита вообще плотно вошел в мемы – вот этим кадром со скандального Гран-при Бельгии из пары кругов. №9 просто увидел, что поставил лучшее время!

А еще он запомнился тем, как стыдно его спасали через продажные издания после скандала с непристойным видео еще перед дебютом – сравнениями с Хантом и фразами «плохие парни нужны «Формуле-1».

Но, конечно, болид-триколор останется самым-самым заметным .

Эпоха больше не вернется – а ведь еще в 2022-м Никита храбрился, выдавая тонны ценных советов уходящим!

Тогда в честь конца сезона «Ф-1» Никита внезапно выложил пост в соцсетях, где рассказал потерявшим места пилотам о сложностях ухода из гонок – посвятил текст Себастьяну Феттелю (ушел из «Астон Мартин»), Даниэлю Риккардо (ушел из «Макларена»), Николасу Латифи (ушел из «Уильямса») и Мику Шумахеру (ушел из «Хааса»). (Правда, Феттель завершил карьеру, а Мик с Дэном стали резервистами, но разве это важно?)

«Задумался о словах мудрости, которыми я могу поделиться с Себом, Даниэлем, Ники и Миком. Вот что вас ждет на пяти стадиях ухода из команды…

Стадия 1. Отрицание. Вы обнаружите, что наматываете круги вокруг своего дома. Не допускайте ошибку, которую совершил я – включите секундомер. Вполне возможно, что другая команда «Ф-1» заинтересуется вашими результатами, и не придется проходить через остальные четыре стадии.

Стадия 2. Гнев. Вы вините всех кроме себя за уход из «Ф-1». Особенно съемочную бригаду Drive to Survive. Вы одержимы просмотром гонок и кричите на экран.

Стадия 3. Торг. Вы проводите пресс-конференцию, где с храбрым выражением лица благодарите уволившего вас руководителя команды в надежде на то, что жизнерадостная улыбка и природное обаяние позволят получить место в другой команде.

Стадия 4. Депрессия. Выпивка, вечеринки на яхтах, сон, лишние пять килограммов. Все это повторяется в бесконечном цикле. Непростая стадия, но вашим друзьям понравится.

Стадия 5. Принятие. Поздравляю. Вы дошли до финального Гран-при после ухода. Вы уже не одержимы «Ф-1» и думаете о следующих шагах, в то же время поддерживая форму и допуская возможность вернуться».

Кажется, Никите самое время обновить тот пост и добавить шестую стадию?

Фото: Gettyimages.ru /Rudy Carezzevoli, Mark Thompson; instagram.com/nikita_mazepin ; www.facebook.com/Formula1/events/?locale=ru_RU&_rdr