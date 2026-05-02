  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Формула-2. Майами. Цолов выиграл 1-ю гонку за счет обгона на последнем круге, Камара – 10-й, Херта – 15-й
4

Формула-2. Майами. Цолов выиграл 1-ю гонку за счет обгона на последнем круге, Камара – 10-й, Херта – 15-й

Цолов стал лучшим по итогам спринта «Ф-2» в Майами, обогнав ван Хупена на финише.

Пилот «Кампоса» Никола Цолов стал сильнейшим по итогам спринта «Формулы-2» в Майами после старта с реверсивного поула.

Лидер чемпионата всю дистанцию сражался с Лауренсом ван Хупеном. Гонщик «Трайдента» вышел в лидеры на заключительном круге, однако Цолов вернул позицию на последних метрах дистанции.

В конце заезда в борьбу Цолова и ван Хупена вмешался Алекс Данн из «Родена», который в итоге остался третьим.

Гонщик «Инвикты» Рафаэл Камара финишировал десятым, представитель «Хайтека» Колтон Херта стал 15-м, обладатель поул-позиции к основной гонке Куш Маини («АРТ») стартовал с пит-лейн из-за технических проблем, а затем сошел.

Формула-2. Майами. Маини выиграл квалификацию, Камара – 2-й, Цолов – 10-й, Херта – 14-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Кампос Рейсинг
logoФормула-2
Никола Цолов
результаты
Инвикта
Рафаэл Камара
Колтон Херта
Хайтек
Трайдент
Лауренс ван Хупен
Алекс Данн
Роден
Куш Маини
АРТ
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Хорошо заборолись в конце, Формула-2 как обычно выдает гонки интереснее Ф1.
Херта продолжает ронять имидж Индикара. Так и в скромные топ-10 не попадает, которые ему Кадиллак наметил.
Ответ Kaiki
Хорошо заборолись в конце, Формула-2 как обычно выдает гонки интереснее Ф1. Херта продолжает ронять имидж Индикара. Так и в скромные топ-10 не попадает, которые ему Кадиллак наметил.
Херта просто к коротким гонкам не привык. Только готовится разгоняться, а уже клетчатый флаг. :)
Ответ Yuurei
Херта просто к коротким гонкам не привык. Только готовится разгоняться, а уже клетчатый флаг. :)
Да он резину уже в середине гонки убил) Пусть тренируется. Хотя для нынешней Ф1 хорошо гоняться в Ф2 может и не надо, пыжиться, какие-то там десятые в поворотах отыгрывать.
Цолов еще в прошлом сезоне показал, что он топчик, и в этом пока всё подтверждает :)
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Андреа Стелла: «У «Мерседеса» по-прежнему есть небольшое преимущество – чтобы побеждать, «Макларену» нужно все делать идеально»
сегодня, 18:51
Нико Росберг: «Обострение соперничества Антонелли и Расселла кажется неизбежным»
сегодня, 18:06
Президент ЮАР посетит одну из гонок – ожидается новый раунд переговоров по проведению Гран-при ЮАР (RN365)
сегодня, 17:18
Благодаря поулу и победе в Майами Антонелли установил уникальное достижение в истории «Ф-1»
сегодня, 16:17
«Ф-1» может решить вопрос с этапами в Бахрейне и Саудовской Аравии после середины августа (RacingNews365)
сегодня, 16:05
Аяо Комацу: «С нетерпением жду, когда «Хаас» привезет обновления в Канаду»
сегодня, 15:23
Лоран Мекьес о возможном переходе «Ф-1» на двигатели V8: «Я каждый день езжу в Милтон-Кейнс на «Форде», оснащенном таким мотором»
сегодня, 14:33
Эстебан Окон: «В Майами «Хаас» добился прогресса во многих областях»
сегодня, 14:24
Нико Росберг: «Уже скоро «Феррари» вернется к победам в Гран-при, я думаю»
сегодня, 14:03
Хуан-Пабло Монтойя: «Антонелли и Ферстаппен в этом году неизбежно столкнутся друг с другом»
сегодня, 13:31
Ко всем новостям
Последние новости
Томас Кайли одержал сенсационную победу на первом этапе Гран-При РДС в Москве
вчера, 10:14
Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии начнется 2 и 3 мая в Москве
27 апреля, 11:43
Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС стал Владимир Афанасьев
27 апреля, 09:46
Где смотреть Гран-при Майами-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
27 апреля, 05:57
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Рекомендуем