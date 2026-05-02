Формула-2. Майами. Цолов выиграл 1-ю гонку за счет обгона на последнем круге, Камара – 10-й, Херта – 15-й
Цолов стал лучшим по итогам спринта «Ф-2» в Майами, обогнав ван Хупена на финише.
Пилот «Кампоса» Никола Цолов стал сильнейшим по итогам спринта «Формулы-2» в Майами после старта с реверсивного поула.
Лидер чемпионата всю дистанцию сражался с Лауренсом ван Хупеном. Гонщик «Трайдента» вышел в лидеры на заключительном круге, однако Цолов вернул позицию на последних метрах дистанции.
В конце заезда в борьбу Цолова и ван Хупена вмешался Алекс Данн из «Родена», который в итоге остался третьим.
Гонщик «Инвикты» Рафаэл Камара финишировал десятым, представитель «Хайтека» Колтон Херта стал 15-м, обладатель поул-позиции к основной гонке Куш Маини («АРТ») стартовал с пит-лейн из-за технических проблем, а затем сошел.
Формула-2. Майами. Маини выиграл квалификацию, Камара – 2-й, Цолов – 10-й, Херта – 14-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
Херта продолжает ронять имидж Индикара. Так и в скромные топ-10 не попадает, которые ему Кадиллак наметил.