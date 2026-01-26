Фредди Слейтер стал пилотом программы «Ауди»

«Ауди» назвала нового участника молодежной программы в «Ф-1».

Команда «Ауди» объявила о подписании Фредди Слейтера в качестве юниора молодежной программы в «Ф-1».

«Его послужной список впечатляет, но что еще важнее, он обладает целеустремленностью, решительностью и готовностью учиться, что существенно для достижения вершины этого спорта», – сказал глава программы «Ауди» Аллан Макниш.

Слейтер – чемпион по картингу, «Ф-4» в ОАЭ и Италии, а также европейской региональной «Формулы ». Следующий сезон он проведет в «Формуле-3» в составе «Трайдент».

