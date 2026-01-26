Фредди Слейтер стал пилотом программы «Ауди»
«Ауди» назвала нового участника молодежной программы в «Ф-1».
Команда «Ауди» объявила о подписании Фредди Слейтера в качестве юниора молодежной программы в «Ф-1».
«Его послужной список впечатляет, но что еще важнее, он обладает целеустремленностью, решительностью и готовностью учиться, что существенно для достижения вершины этого спорта», – сказал глава программы «Ауди» Аллан Макниш.
Слейтер – чемпион по картингу, «Ф-4» в ОАЭ и Италии, а также европейской региональной «Формулы». Следующий сезон он проведет в «Формуле-3» в составе «Трайдент».
В «Ауди» открыли собственную программу подготовки молодых пилотов
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: The Race
Сильно. Один из фаворитов Ф3 в ближайшем сезоне. Если со спонсорами порядок будет, то ждём через два года в Ф1.
Последние новости