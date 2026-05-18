Второй этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на обратной конфигурации «Игоры Драйв»

Новый сезон Гран-При Российской Дрифт Серии продолжится в Санкт-Петербурге: второй этап состоится 23–24 мая на автодроме «Игора Драйв».

Доработанная обратная конфигурация оцениваемого участка, которая дебютировала в 2025 году, будет задействована и в новом сезоне. Пилотов ждут сверхдинамичный разгон, скоростная постановка и движение по рельефной конфигурации в непосредственной близости от трибун с болельщиками.

В 2026 году Российская Дрифт Серия совместно с программой развития молодых кадров автоспорта Aimol Junior впервые проводят серию летних учебно-тренировочных сборов (УТС) для юниоров в возрасте от 8 до 15 лет. УТС стартовали в прошлые выходные в рамках этапа Открытого чемпионата РДС в столичном ЦТВС «Москва», а первым автодромом Гран-При Российской Дрифт Серии, где выступят юные дрифтеры, станет «Игора Драйв».

В статусе основных претендентов на победу в Санкт-Петербург приедут финалисты первого этапа на «Москоу Рейсвей» – лидер «Systeme Electric Одержимые Моторспорт» Аркадий Цареградцев и дебютант российского дрифта Томми Кайли, представляющий Fresh Racing.

За высокие позиции сразятся и другие представители этих команд: опытнейший Евгений Лосев, молодые братья Илья и Влад Поповы из «Systeme Electric Одержимые Моторспорт», Дамир Идиятулин, Сергей Кузнецов и Денис Мигаль из Fresh Racing. Шансы на подиум есть у гонщиков Takayama Forward Auto Георгия Чивчяна, Тимофея Добровольского и Романа Тиводара и Lukoil Racing Drift Team Григория Гусева, Андрея Астапова и Данилы Воробьева.

Расписание 2-го этапа Гран-При РДС 2026 на «Игора Драйв»

23 мая, суббота

9:30 – тренировочные заезды

12:00 – квалификация

17:00 – автограф-сессия на пит-лейн

18:00 – парные тренировки

24 мая, воскресенье

9:15 – тренировочные заезды

10:30 – парные заезды ТОП-32

12:40 – парад пилотов и автограф-сессия на трассе

14:00 – парные заезды ТОП-16/ ТОП-8 / ТОП-4 / финал

18:00 – церемония награждения

Следить за событиями на трассе можно будет как с трибун автодрома «Игора Драйв», так и в прямом эфире на платформе RDS TV – квалификационные заезды можно будет посмотреть бесплатно после регистрации, а парные заезды будут доступны по подписке.