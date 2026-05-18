  • Победитель второго этапа Открытого чемпионата РДС Сергей Давидадзе: «Мы, наконец, на своем месте»
В столице на территории Центра технических видов спорта «Москва» завершился второй этап Открытого чемпионата РДС (RDS Open). Заветное «золото» получил Сергей Давидадзе (г. Самара).

В первый соревновательный день, 16 мая, квалификацию выиграл пилот из Ростова-на-Дону Валерий Богочаров, выполнивший судейское задание на 94 балла из 100 возможных. Лучшим среди юниоров в квалификационных заездах стал 14-летний Тимофей Колобов (г. Москва), который заработал 93 балла.

Второй день чемпионата, 17 мая, был посвящен парным заездам. В сезоне-2026 они проводятся по системе выбывания после двух поражений (Double Elimination). Победитель этапа Сергей Давидадзе в первом раунде оказался сильнее Дмитрия Добровольского (STAR PËR STARS AIMOL), во втором переиграл Андрея Овчинникова (г. Москва), в третьем – Владимира Афанасьева (Tamashi Racing, г. Санкт-Петербург), а в финале – Владислава Ерофеева (STAR PËR STARS AIMOL, г. Георгиевск).

«Этап получился достаточно напряженным, но вместе с командой мы со всем справились. В межсезонье мы провели серьезную подготовку, в рамках первого этапа допустили ошибку, работая со старой подвеской, а уже во втором этапе перешли на новую подвеску и теперь машина идеально рулится. Наконец-то, мы на своем месте. Будем продолжать стремиться к победам и высоким позициям в турнирной сетке чемпионата», – рассказал Сергей Давидадзе.

Победителем по итогам парных заездов среди участников учебно-тренировочных сборов стал Тимофей Колобов. Его соперник, десятилетний Даниил Арефьев (г. Москва) занял второе место, показав заезды, практически не уступающие по качеству и динамике не только юниорам, но взрослым пилотам.

В командном зачете победителями второго этапа Открытого чемпионата РДС стала команда STAR PËR STARS AIMOL, в состав которой вошли Дмитрий Добровольский (г. Москва), Сергей Корнеев (г. Екатеринбург) и Владислав Ерофеев (г. Георгиевск). «Серебро» получила команда Tamashi Racing – Владимир Афанасьев, Игорь Озолин (оба – г. Санкт-Петербург) и Станислав Антропов (г. Омск). Замкнула тройку лидеров команда «ЦМРБанк», которую представляли столичные пилоты Руслан Арефьев и Алексей Разинков.

Открытый чемпионат РДС 2026

2-й этап

ЦТВС «Москва»

Личный зачет, топ-3

1. Сергей Давидадзе (г. Самара) – 259 баллов

2. Владислав Ерофеев (г. Георгиевск) – 191

3. Владимир Афанасьев (г. Санкт-Петербург) – 153

Командный зачет, топ-3

1. STAR PËR STARS AIMOL – 274 балла

2. Tamashi Racing – 237

3. «ЦМРБанк» – 76

Итоги двух этапов

Личный зачет, топ-3

1. Владимир Афанасьев (г. Санкт-Петербург) – 415 баллов

2. Владислав Ерофеев (г. Георгиевск) – 353

3. Анатолий Щербак (г. Москва) – 337

Командный зачет, топ-3

1. Tamashi Racing – 538 баллов

2. STAR PËR STARS AIMOL – 520

3. «ЦМРБанк» – 193

Сезон Открытого чемпионата РДС продолжится 6 и 7 июня в Казани, где на автодроме KazanRing Canyon пройдет третий этап RDS Open. А уже в ближайший уик-энд 23 и 24 мая на автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге состоится второй этап Гран-При Российской Дрифт Серии, где сильнейшие пилоты страны продолжат борьбу за первенство в сезоне-2026. Билеты доступны на сайте tickets.vdrifte.ru.

Опубликовано: Sports
Источник: пресс-служба Российской Дрифт Серии
