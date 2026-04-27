Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС стал Владимир Афанасьев

В Рязани, на территории АСК «Атрон», завершился первый этап Открытого чемпионата РДС (RDS Open). Победу одержал петербуржец Владимир Афанасьев из команды Tamashi Racing.

В субботу, 25 апреля, столичный пилот Анатолий Щербак выиграл квалификацию, выполнив судейское задание на 98 баллов из 100 возможных.

Второй соревновательный день, 26 апреля, был посвящен парным заездам. Борьба пилотов проходила по новой системе с выбыванием после двух поражений (Double elimination). Пилот, потерпевший поражение в хитах основной сетки, получал возможность продолжить борьбу за призовое место в сетке Б.

Первый этап в личном зачете Открытого чемпионата РДС выиграл пилот команды Tamashi Racing Владимир Афанасьев, для которого победа стала первой в карьере. Второе место занял Анатолий Щербак (г. Москва), «бронзу» завоевал Владислав Ерофеев (г. Георгиевск) из команды STAR PЁR STARS AIMOL.

Дебютантом RDS Open в личном зачете стал пилот команды ЦМРБанк Алексей Разинков (г. Москва). Несмотря на небольшой соревновательный опыт, пилоту удалось занять седьмое место, успешно преодолев первые два раунда.

«Золото» в командном зачете – у Tamashi Racing. В состав команды вошли два петербуржца – Владимир Афанасьев и Игорь Озолин, а также пилот из Омска Станислав Антропов. Второе место заняла команда STAR PЁR STARS AIMOL, которую представляли Дмитрий Добровольский (г. Москва), Владислав Ерофеев (г. Георгиевск) и Сергей Корнеев (г. Екатеринбург). Третье место у команды ЦМРБанк, за которую выступали столичные пилоты Алексей Разинков и Руслан Арефьев.

RDS Open 2026

1-й этап

АСК «Атрон»

Личный зачет, топ-3

1. Владимир Афанасьев (г. Санкт-Петербург) – 262 балла

2. Анатолий Щербак (г. Москва) – 202

3. Владислав Ерофеев (г. Георгиевск) – 162

Командный зачет, топ-3

1. Tamashi Racing – 301 балл

2. STAR PЁR STARS AIMOL – 246

3. ЦМРБанк – 117

Второй этап Открытого чемпионата РДС (RDS Open) пройдет на территории столичного Центра технических видов спорта «Москва» 16 и 17 мая.

А уже 2 и 3 мая на автодроме «Москоу Рейсвей» в Москве стартует сезон Гран-При Российской Дрифт Серии. Билеты доступны на сайте tickets.vdrifte.ru.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: пресс-служба Российской Дрифт Серии
