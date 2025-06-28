Формула-2. Австрия. Марти выиграл 1-ю гонку в Австрии, Дюрксен – 2-й, Станек – 3-й, заезд начался и закончился завалами, 10 пилотов сошли

Марти выиграл драматичный спринт «Ф-2» с множеством аварий.

Гонщик «Кампоса » Пепе Марти одержал победу в первой гонке «Формулы-2» в Австрии после старта с пятой позиции.

В борьбе за победу испанец обыграл пилота «Эй-Ай-Экс Рейсинг» Йозуа Дюрксена, который лидировал после старта. В итоге Дюрксен финишировал вторым, Роман Станек из «Инвикты» – третьим.

На старте случился завал с переворотом болида – гонку прервали более чем на полчаса красными флагами. Завал произошел и на последнем круге с участием четырех спортсменов. Десять пилотов не добрались до финиша, в том числе Арвид Линдблад из «Кампоса ».

Гонщик «Родена» Алекс Данн финишировал шестым и сохранил лидерство в чемпионате, однако пилот «МП Моторспорт» Рихард Версхор завершил гонку четвертым сократил отставание до одного балла (89 против 90). В топ-5 личного зачета также входят Линдблад (79), гонщик «ДАМС » Джек Кроуфорд и представитель «Хайтека» Люк Браунинг (по 73).

После завала с переворотом болида гонку «Ф-2» прервали на полчаса красными флагами

Формула-2. Австрия. Форнароли выиграл квалификацию, Данн – 7-й, Линдблад стал 12-м и потеряет позиции на старте двух гонок