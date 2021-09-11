«Макларен» сделал дубль в «Ф-1» впервые с 2010 года и одержал первую победу за 9 лет

стал лучшим по итогам Гран-при Италии, Ландо Норрис финишировал вторым.

Победа стала первой с 2012 года для «Макларена» и первой для Риккардо с 2018-го. Команда не побеждала с Гран-при Бразилии-2012, где быстрейшим оказался .

«Макларен» впервые с 2010 года сделал дубль – занял первые два места в гонке. На Гран-при Канады-2010 победил , вторым стал Баттон.

установил рекорд команды по интервалу между двумя победами – ранее безвыигрышная серия коллектива из Уокинга составляла немногим менее четырех лет – с Гран-при Японии-1977 до Гран-при Великобритании-1981. Абсолютный рекорд принадлежит , который не побеждал с 1955 по 2012 годы.

Гран-при Италии-2021. Риккардо выиграл гонку, Норрис – 2-й, Боттас – 3-й, Хэмилтон, Ферстаппен, Мазепин сошли

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