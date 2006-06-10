Нико Росберг: «Я болел за Феттеля, но штраф был вполне заслуженным»

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг рассказал, что считает штраф на Гран-при Канады заслуженным.

«Я сам много раз оказывался в такой ситуации. Когда Льюис повис у вас на коробке передач и висит там на протяжении полутора часов – это одно из самых экстремальных ситуаций, в которой только можно оказаться. Потому что лидер в такой ситуации не может позволить себе совершить ни единой ошибки. Ты не можешь позволить себе атаковать на пределе. В то время как находясь позади ты наоборот можешь это делать. Потому что даже если ты ошибешься – никаких проблем. Ты потеряешь 0,5 секунды, чуть-чуть заблокируешь колеса, возьмешь слишком широко, но потом за следующие два круга сможешь вновь догнать соперника. Так что преследовать соперника намного проще, чем лидировать. Потому что, лидируя, ты не можешь позволить себе ни одной ошибки. И когда позади тебя находится именно Льюис – это всегда не слишком здорово для тебя, потому что он давит на тебя с огромной силой.

Знаю, на меня сейчас выльется много негатива, уверен (смеется). Но, во-первых, все как обычно – когда Хэмилтон и Феттель оказываются рядом на трассе, происходит нечто подобное. Да, хотел бы сразу сказать, что лично мне хотелось увидеть именно победу Феттеля, победу и отличное сражение против Льюиса за титул. Ведь этого хотим мы все. Так что я болел именно за Феттеля.

Тем не менее, мы увидели вполне типичную картину: когда в сражении между Льюисом и Себом давление нарастает, Феттель просто допускает вот такие ошибки. И на этот раз он снова ошибся. Давление нарастало и бум – он оказался за пределами трассы. После этого он возвращается на трассу. Феттель кричал о том, что «на его шины налипла трава, что машина вышла из под контроля, что ему было некуда ехать, и что он не мог видеть Льюиса». Ну, ладно, замечательно. Но ведь Льюис был там. А правила гласят, что когда ты выезжаешь за пределы трассы, то вернуться должен в безопасной манере. И я считаю, что Феттель легко мог бы оставить на трассе больше места, особенно в поздней стадии – уже после того, как Льюис начал тормозить. Он мог легко оставить больше места на трассе, но не сделал этого. И Льюис посчитал это опасной ситуацией – Феттель все сильнее смещался в его сторону, и ему пришлось тормозить.

Я много раз пересмотрел повтор и могу сказать – если бы Льюис остался там, то оказался бы в стене, потому что после возвращения на трассу Феттель все сильнее и сильнее смещался вправо. И у Льюиса бы произошел контакт либо с машиной Феттеля, либо со стеной. И, к сожалению, это было именно что небезопасным возвращением на трассу. Таковы правила.

Вообще, отец (чемпион мира Кеке Росберг) сказал мне, что в данном случае, вероятно, соотношение в пользу штрафа где-то 60 на 40. Потому что Феттель потерял контроль над машиной и не мог сработать лучше – из-за грязи на шинах, выезда на траву и так далее. А я ответил – что да, это все понятно, ну и что? Ты все равно должен безопасно вернуться на трассу, а если ты потерял контроль над машиной, то не сможешь этого сделать. И все, получается, что штраф заслуженный. Это нельзя считать оправданием – ой, знаете, я потерял контроль над машиной, у меня были грязные шины и я не мог видеть Льюиса. Но это не оправдание – к сожалению. И штраф в полной мере заслуженный.

Я также хочу сказать, что в данной ситуации согласен с большинством, что такие правила – это отстой. Потому что мы хотим видеть отличные гонки, борьбу колесо в колесо – что в данном случае мы и видели. И я согласен с тем, что в таких ситуациях эти правила не должны действовать. Ведь это очень скучно. Мы хотим видеть настоящие гонки и в данном случае победу Феттеля. Так что, еще раз, с этим я согласен – и хотел бы увидеть победу Феттеля. Однако в определенной степени такие правила все равно нужны, потому что некоторые гонщики – это настоящие психи. И если правил не будет вообще, то мы и будем видеть борьбу без правил. И в какой-то момент ситуация станет слишком опасной. Так что какие-то правила нам нужны и им нужно следовать. Поэтому в данном конкретном случае, к сожалению, приходится следовать правилам.

Также я бы хотел поговорить про еще одну слабость Феттеля. Я был бы рад поговорить о том, какой Себастьян потрясающий гонщик, но в данном случае не могу этого сделать. Ведь вместо того, чтобы не переставая жаловаться по радио – когда решение уже принято и ты знаешь, что в любом случае уже никак не можешь повлиять на него, – ему нужно было просто сосредоточиться на чертовом пилотаже и постараться отыграть эти пять секунд. Ведь в тот момент его отрыв уже составлял 3,3 секунды. Черт возьми – сосредоточься, выжми из себя максимум на этих нескольких кругах, ведь у тебя все еще есть шанс победить! Не знаю…Феттель вновь проявил слабость. Он так сильно верит в себя – в то, что он всегда прав и всегда стремится обвинять других, и теряет концентрацию в этих моментах. Он проявил слабость вместо того, чтобы выжать максимум.

Это неуважение – которое он проявил и после гонки, демонстрируя все эти жесты (замена таблички перед машиной Хэмилтона с первым номером на второй), называя стюардов слепыми…Все это необязательно и смотрится не слишком здорово. Хотя по телевизору это и смотрелось интересно – всем нравится зрелище. Но в целом это не слишком здорово. Ведь Феттелю нужно было увидеть, что он сам ошибся».

«Именно так убивают «Формулу-1». Стюарды действительно украли гонку, но не у Феттеля, а у зрителей