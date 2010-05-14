Себастьян Феттель: «Из-за лазейки в правилах во время виртуального автомобиля безопасности все мы едем по нелепым траекториям на трассе»

Пилот Себастьян Феттель считает, что в работе режима виртуального автомобиля безопасности есть лазейка, позволяющая гонщикам отыгрывать время, однако гоночный директор ФИА Чарли Уайтинг с пилотом не согласен.

«ФИА ввела систему, при которой мы должны следовать дельте времени на участках трассы, и все должны замедлиться. Но, думаю, все знают, что в режиме виртуального автомобиля безопасности можно ехать быстрее: если следовать не указанной дельте, а сохранять текущие отрывы.

Поэтому, считаю, система должна быть такой, чтобы в ней не было подобной лазейки, ведь из-за нее мы едем по нелепым траекториям на трассе, и так поступают все – это не секрет», – сказал Феттель.

«Честно говоря, я не знаю, о чем он говорит. Во время виртуального автомобиля безопасности включается режим в электронном блоке управления машиной, который указывает ехать на 30 процентов медленнее по сравнению с обычным кругом. Каждые 50 метров положение машин пересчитывается, и система выявляет, кто оказался на участке чуть быстрее или медленнее – если гонщик оказывается чуть медленнее, то ему разрешается слегка прибавить в скорости.

Положение на треке измеряется каждые 50 метров, так что любое полученное преимущество за счет использования иной траектории абсолютно минимальное. Я могу понять, о чем он говорит, но гоночная траектория – оптимальная. Если у них есть какие-то явные доказательства, то нужно на них взглянуть и выяснить, можно ли этим манипулировать.

Единственное, где можно получить преимущество – это на въезде на пит-стоп и выезде с него. Но об этом знают все, тут нет ничего нового», – заявил Уайтинг.