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    Тото Вольфф: «Наши и клиентские двигатели работают в одинаковых режимах, отличий не было никогда»

    Теги ФИА Уильямс Форс-Индия Формула-1 Мерседес регламент Тото Вольфф

    Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф опроверг предположения о том, что недавняя директива ФИА о равных двигателях для заводских и клиентских конюшен была нацелена на уничтожение преимущества его команды. 

    Недавно руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер, комментируя действия ФИА, предложил журналистам «спросить Клэр [Уильямс]», и тем самым дал понять, что к сложившейся ситуации привели закулисные действия боссов конюшни из Гроува . Однако Вольфф заверил, что клиенты немецкой компании «Уильямс» и «Форс-Индия» всегда обладали такими же двигателями, как и «Мерседес», и не влияли на решения ФИА. 

    «Не думаю, что это решение продавил кто-то из наших клиентов. Это вообще к нам не относится, ведь правила о необходимости поставлять клиентам одинаковое оборудование и программное обеспечение для силовых установок действуют уже некоторое время, и мы их исполняем. 

    Наши и клиентские двигатели работают в одинаковых режимах, и отличий не было никогда. У них одинаковый ресурс, разницы между ними нет. 

    Именно поэтому мы не видим тут никакой проблемы. Если же у кого-то есть подозрения, то в любом случае на нас это никак не повлияет. 

    Мы считаем, что использование одинаковых режимов и настроек двигателя для шести болидов помогает нам развиваться, в отличие шести разных спецификаций силовых установок для заводской и клиентских команд. 

    Тот же подход и к топливу «Петронас» – оно у всех одинаковое, все наши двигатели настроены под один тип топлива», – сказал Вольфф.

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