Тото Вольфф: «Наши и клиентские двигатели работают в одинаковых режимах, отличий не было никогда»

Руководитель Тото Вольфф опроверг предположения о том, что недавняя директива о равных двигателях для заводских и клиентских конюшен была нацелена на уничтожение преимущества его команды.

Недавно руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер, комментируя действия ФИА, предложил журналистам «спросить Клэр [Уильямс]», и тем самым дал понять, что к сложившейся ситуации привели закулисные действия боссов конюшни из Гроува . Однако Вольфф заверил, что клиенты немецкой компании и «Форс-Индия» всегда обладали такими же двигателями, как и «Мерседес», и не влияли на решения ФИА.

«Не думаю, что это решение продавил кто-то из наших клиентов. Это вообще к нам не относится, ведь правила о необходимости поставлять клиентам одинаковое оборудование и программное обеспечение для силовых установок действуют уже некоторое время, и мы их исполняем.

Наши и клиентские двигатели работают в одинаковых режимах, и отличий не было никогда. У них одинаковый ресурс, разницы между ними нет.

Именно поэтому мы не видим тут никакой проблемы. Если же у кого-то есть подозрения, то в любом случае на нас это никак не повлияет.

Мы считаем, что использование одинаковых режимов и настроек двигателя для шести болидов помогает нам развиваться, в отличие шести разных спецификаций силовых установок для заводской и клиентских команд.

Тот же подход и к топливу «Петронас» – оно у всех одинаковое, все наши двигатели настроены под один тип топлива», – сказал Вольфф.