Гран-при Италии. 1-я практика. Хэмилтон – первый, Боттас – второй, Феттель – третий, Квят – 14-й
Гран-при Италии
Аутодромо Национале, Монца
1 сентября 2017 года
1-я практика
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.21,537 (28 кругов)
2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,435 (31)
3. Себастьян Феттель («Феррари») +1,115 (24)
4. Кими Райкконен («Феррари») +1,152 (28)
5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +1,205 (26)
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,212 (23)
7. Серхио Перес («Форс-Индия») +1,780 (35)
8. Эстебан Окон («Форс-Индия») +1,863 (32)
9. Стоффель Вандорн («Макларен») +1,928 (24)
10. Фелипе Масса («Уильямс») +2,024 (37)
11. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +2,143 (22)
12. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,436 (22)
13. Ланс Стролл («Уильямс») +2,454 (30)
14. Даниил Квят («Торо Россо») +2,475 (27)
15. Фернандо Алонсо («Макларен») +2,478 (17)
16. Ромен Грожан («Хаас») +2,542 (22)
17. Нико Хюлькенберг («Рено») +3,005 (17)
18. Джолион Палмер («Рено») +3,629 (20)
19. Паскаль Верляйн («Заубер») +3,686 (26)
20. Маркус Эрикссон («Заубер») +4,150 (17)
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