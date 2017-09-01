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    Гран-при Италии. 1-я практика. Хэмилтон – первый, Боттас – второй, Феттель – третий, Квят – 14-й

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    Гран-при Италии
    Аутодромо Национале, Монца
    1 сентября 2017 года
    1-я практика
     
    1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.21,537 (28 кругов)
    2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,435 (31)
    3. Себастьян Феттель («Феррари») +1,115 (24)
    4. Кими Райкконен («Феррари») +1,152 (28)
    5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +1,205 (26)
    6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,212 (23)
    7. Серхио Перес («Форс-Индия») +1,780 (35)
    8. Эстебан Окон («Форс-Индия») +1,863 (32)
    9. Стоффель Вандорн («Макларен») +1,928 (24)
    10. Фелипе Масса («Уильямс») +2,024 (37)
    11. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +2,143 (22)
    12. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,436 (22)
    13. Ланс Стролл («Уильямс») +2,454 (30)
    14. Даниил Квят («Торо Россо») +2,475 (27)
    15. Фернандо Алонсо («Макларен») +2,478 (17)
    16. Ромен Грожан («Хаас») +2,542 (22)
    17. Нико Хюлькенберг («Рено») +3,005 (17)
    18. Джолион Палмер («Рено») +3,629 (20)
    19. Паскаль Верляйн («Заубер») +3,686 (26)
    20. Маркус Эрикссон («Заубер») +4,150 (17)

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