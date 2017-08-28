Льюис Хэмилтон: «Феррари» быстрее «Мерседеса»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон в интервью после финиша Гран-при Бельгии отметил, что, по его мнению, самым быстрым болидом в этом сезоне обладает , а его команде необходимо добиться прогресса.

«Думаю, в целом «Феррари» быстрее, просто я смог удержать их позади. Если бы мы обменялись позициями, то вряд ли бы я держался близко к лидеру, как получилось у Феттеля. Если кто-то считает, что у нас лучший болид, то пусть это переосмыслит, потому что это не так.

Мы превосходим в мощности двигателя, но необходимо добиться прогресса. Давление нарастает. Следующая гонка будет похожа на бельгийскую, но в Сингапуре наступит настоящий тест, который продемонстрирует, что в действительности «Феррари» будет такой же быстрой, как и в Венгрии.

«Феррари» проводит более стабильный сезон, но в Бельгии мы остались впереди лишь благодаря тому, что хорошо все спланировали и сильно провели заезд. Надеюсь, в будущем мы еще сможем выступать в том же духе, но чтобы добиться этого, нам нужно прибавить.

Чтобы после следующих восьми гонок оказаться на первом месте, от каждого в команде потребуется полная самоотдача. Таким и должен быть чемпионат мира, и я с нетерпением готовлюсь к этому испытанию.

Ситуация до конца года будет на тоненького. Уверен, Феттель ждал моей ошибки, но этого не произошло. На итоги гонок будут влиять малейшие ошибки, а также фактор надежности и даже самые незначительные улучшения, которые могут отразиться на стабильности выступлений», – цитирует Хэмилтона Sky Sports.

В свою очередь Феттель полагает, что «Феррари», возможно, и обладает более быстрым шасси, но для успешных выступлений в гонках Скудерии необходимо прибавить в квалификациях:

«Полагаю, что в целом наш болид быстрее, но пусть об этом судят другие. На некоторых трассах преимущество у нас, на других – у . Но если мы сможем изменить тенденцию в квалификациях на автодромах, где обычно у «Мерседеса» все складывается просто, то тогда в гонке все может поменяться. Впрочем, если бы это было легко изменить, то мы бы уже так и сделали.

Уровень невероятно высокий, мы сражаемся с лучшей командой «Формулы-1», которая выиграла три последних чемпионата мира, причем практически без конкуренции. Так что, на мой взгляд, мы отлично справляемся, хотя этого и недостаточно – ведь мы хотим оказаться впереди, и для этого еще предстоит многое сделать. Но все в команде заряжены на борьбу, и я уверен, что впереди у нас еще будут хорошие гонки».