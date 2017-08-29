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    Новые правила сжигания масла не будут распространяться на последний двигатель «Мерседеса»

    Теги Гран-при Бельгии техника ФИА Феррари Формула-1 Мерседес регламент

    Представители ФИА подтвердили, что новые правила, касающиеся сжигания масла вместе с топливом, не будут распространяться на двигатели, которые команда «Мерседес» установила на свои болиды перед началом Гран-при Бельгии.

    При этом клиенты «Мерседеса», которые в будущем установят на свои болиды четвертые по счету моторы в сезоне (как это сделали в «Мерседесе» перед гонкой в Бельгии), должны будут работать уже в условиях новых ограничений.

    «Если двигатель (непосредственно, двигатель внутреннего сгорания) был введен в эксплуатацию непосредственно перед началом или после этапа в Монце, уровень сжигания масла не должен превышать показатель в 0,9 литра на 100 км. Если же двигатели был введен в эксплуатацию раньше – по ходу, или непосредственно перед этапом в Спа, – уровень сжигания масла не должен превышать 1,2 литра на 100 км», – приводит слова представителя ФИА autosport.

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