Гран-при Венгрии. Квалификация. Феттель завоевал поул с рекордом трассы, Райкконен – второй, Квят – 13-й
Гран-при Венгрии
Хунгароринг, Будапешт
29 июля 2017 года
Квалификация
|Пилот
|Команда
|Q1
|Q2
|Q3
|Кр.
|1
|Себастьян Феттель
|«Феррари»
|1.17,244
|1.16,802
|1.16,276
|14
|2
|Кими Райкконен
|«Феррари»
|1.17,364
|1.17,207
|1.16,444
|14
|3
|Валттери Боттас
|«Мерседес»
|1.18,058
|1.17,362
|1.16,530
|18
|4
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|1.17,492
|1.16,693
|1.16,693
|17
|5
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|1.17,266
|1.17,028
|1.16,797
|14
|6
|Даниэль Риккардо
|«Ред Булл»
|1.17,702
|1.17,698
|1.16,818
|14
|7*
|Нико Хюлькенберг
|«Рено»
|1.18,137
|1.17,655
|1.17,468
|14
|8
|Фернандо Алонсо
|«Макларен»
|1.18,395
|1.17,919
|1.17,549
|17
|9
|Стоффель Вандорн
|«Макларен»
|1.18,479
|1.18,000
|1.17,894
|17
|10
|Карлос Сайнс
|«Торо Россо»
|1.18,948
|1.18,311
|1.18,311
|19
|11
|Джолион Палмер
|«Рено»
|1.18,699
|1.18,415
|14
|12
|Эстебан Окон
|«Форс-Индия»
|1.18,843
|1.18,495
|16
|13
|Даниил Квят
|«Торо Россо»
|1.18,702
|1.18,538
|15
|14
|Серхио Перес
|«Форс-Индия»
|1.19,095
|1.18,639
|15
|15
|Ромен Грожан
|«Хаас»
|1.19,085
|1.18,771
|15
|16
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|1.19,095
|9
|17
|Ланс Стролл
|«Уильямс»
|1.19,102
|9
|18
|Паскаль Верляйн
|«Заубер»
|1.19,839
|9
|19
|Пол ди Реста
|«Уильямс»
|1.19,868
|11
|20
|Маркус Эрикссон
|«Заубер»
|1.19,972
|8
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