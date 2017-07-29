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    Гран-при Венгрии. Квалификация. Феттель завоевал поул с рекордом трассы, Райкконен – второй, Квят – 13-й

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    Гран-при Венгрии
    Хунгароринг, Будапешт
    29 июля 2017 года 
    Квалификация 

      Пилот Команда Q1 Q2 Q3 Кр.
    1 Себастьян Феттель «Феррари» 1.17,244 1.16,802 1.16,276 14
    2 Кими Райкконен «Феррари» 1.17,364 1.17,207 1.16,444 14
    3 Валттери Боттас «Мерседес» 1.18,058 1.17,362 1.16,530 18
    4 Льюис Хэмилтон «Мерседес» 1.17,492 1.16,693 1.16,693 17
    5 Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1.17,266 1.17,028 1.16,797 14
    6 Даниэль Риккардо «Ред Булл» 1.17,702 1.17,698 1.16,818 14
    7* Нико Хюлькенберг «Рено» 1.18,137 1.17,655 1.17,468 14
    8 Фернандо Алонсо «Макларен» 1.18,395 1.17,919 1.17,549 17
    9 Стоффель Вандорн «Макларен» 1.18,479 1.18,000 1.17,894 17
    10 Карлос Сайнс «Торо Россо» 1.18,948 1.18,311 1.18,311 19
    11 Джолион Палмер «Рено» 1.18,699 1.18,415   14
    12 Эстебан Окон «Форс-Индия» 1.18,843 1.18,495   16
    13 Даниил Квят «Торо Россо» 1.18,702 1.18,538   15
    14 Серхио Перес «Форс-Индия» 1.19,095 1.18,639   15
    15 Ромен Грожан «Хаас» 1.19,085 1.18,771   15
    16 Кевин Магнуссен «Хаас» 1.19,095     9
    17 Ланс Стролл «Уильямс» 1.19,102     9
    18 Паскаль Верляйн «Заубер» 1.19,839     9
    19 Пол ди Реста «Уильямс» 1.19,868     11
    20 Маркус Эрикссон «Заубер» 1.19,972     8

    * – Хюлькенберг потеряет 5 позиций на стартовом поле из-за замены коробки передач

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