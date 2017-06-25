Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не считает, что действовал неправильно, когда сильно замедлился, отпуская машину безопасности – в результате чего врезался в него, повредив переднее антикрыло, а затем поравнялся с британцем и пошел на контакт, сделав движение рулем вправо.

«Я контролировал темп. Как и на всех других рестартах, я замедлился в том же самом месте, где и всегда. Феттель, судя по всему, просто заснул за рулем и в итоге врезался в меня сзади. Но это не моя проблема. Ты поравнялся с соперником, намеренно в него въехал, пытаясь избавиться от конкурента, а потом фактически вышел сухим из воды – ведь Феттель все равно финишировал четвертым. Это неуважение, сегодня Феттель себя опозорил – мне так кажется».

Когда Хэмилтону сказали, что, по словам Феттеля, этим маневром он хотел показать, что нужно действовать как мужчина, британец призвал пилота «Феррари» поговорить лицом к лицу.

«Если он хотел доказать, что он мужчина, ему стоит встретиться со мной лицом к лицу. Он продемонстрировал опасный пилотаж, подвергая риску соперника. К счастью, все это случилось на низких скоростях. Если бы скорость была выше, то все могло бы закончиться намного хуже. Представьте, что подумают дети, которые сегодня смотрели гонку «Формулы-1» и видели такое поведение четырехкратного чемпиона мира. Думаю, этим все сказано».

При этом Хэмилтон добавил, что не изменит своего, как говорит британец, джентльменского отношения в борьбе за титул и не боится, что сражение может стать грязным.

«Ну, не для меня. Я продолжу действовать так же, как и раньше. По ходу этого уик-энда у нас было преимущество. Мы должны двигаться дальше. Истинная натура проявляется именно в тяжелые времена. Для меня это был хороший день», – цитирует Хэмилтона GP Update.

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