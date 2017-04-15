ФИА попросила пилотов не копировать стратегию Феттеля и аккуратно занимать стартовые позиции

ФИА обратилась к гонщикам «Формулы-1» с просьбой не копировать стратегию Себастьяна Феттеля, который частично расположил свой болид «Феррари» на Гран-при Китая за пределами стартового места. В противном случае пилотов будут штрафовать.

Гоночный директор Чарли Уайтинг сообщил, что за последние 20 лет в «Ф-1» было лишь два случая, когда пилоты устанавливали болиды не на положенных стартовых местах – в прошлом году в Японии это сделал Даниэль Риккардо, а в этом году в Китае – Себастьян Феттель.

Стратегия Феттеля состояла в том, чтобы его болид не оказался на скользких белой и черных линиях. Уайтинг это заметил и даже подумал о том, чтобы прервать старт, но в итоге решил передать вопрос на рассмотрение стюардам Гран-при.

Уайтинг отметил, что на Гран-при Китая многие пилоты заняли свои стартовые позиции неаккуратно, однако решить эту ситуацию путем указания точного расстояния, на которое могут сместиться болиды на стартовой решетке, не представляется возможным.

Поэтому Уайтинг попросил гонщиков просто соблюдать здравый смысл и делать все возможное, чтобы их болиды вставали в четко обозначенные стартовые места.

«Чарли высказал свое мнение и сказал, что если кто-то повторит действия Себастьяна, то, возможно, это не сойдет с рук. Надеюсь, что до такого не дойдет, ведь в случае штрафов начнутся споры – ведь что такое здравый смысл? Для стюардов это будет трудная ситуация», – цитирует пилота «Форс-Индии» Серхио Переса Motorsport.