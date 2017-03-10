Райкконен показал лучшее время за восемь дней предсезонных тестов
Журналисты Sky Sports собрали лучшие времена, которые в ходе предсезонных тестов показал каждый пилот «Формулы-1». Лучший результат в Барселоне показал Кими Райкконен.
Лучшие результаты пилотов на предсезонных тестах:
1. Кими Райкконен («Феррари») – 8-й день – «суперсофт» – 1.18,634
2. Себастьян Феттель («Феррари») – 7-й день – «ультрасофт» – 1.19,024
3. Валттери Боттас («Мерседес») – 6-й день – «суперсофт» – 1.19,310
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 7-й день – «ультрасофт» – 1.19,352
5. Фелипе Масса («Уильямс») – 6-й день – «ультрасофт» – 1.19,420
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 8-й день – «суперсофт» – 1.19,438
7. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») – 8-й день – «ультрасофт» – 1.19,837
8. Нико Хюлькенберг («Рено») – 8-й день – «ультрасофт» – 1.19,885
9. Даниэль Риккардо («Ред Булл») – 5-й день – «ультрасофт» – 1.19,900
10. Серхио Перес («Форс-Индия») – 8-й день – «ультрасофт» – 1.20,116
11. Эстебан Окон («Форс-Индия») – 7-й день – «ультрасофт» – 1.20,161
12. Джолион Палмер («Рено») – 8-й день – «ультрасофт» – 1.20,205
13. Лэнс Стролл («Уильямс») – 8-й день – «софт» – 1.20,335
14. Даниил Квят («Торо Россо») – 7-й день – «суперсофт» – 1.20,416
15. Кевин Магнуссен («Хаас») – 7-й день – «суперсофт» – 1.20,86
16. Ромен Грожан («Хаас») – 8-й день – «ультрасофт» – 1.21,110
17. Стоффель Вандорн («Макларен») – 7-й день – «ультрасофт» – 1.21,348
18. Фернандо Алонсо («Макларен») – 8-й день – «ультрасофт» – 1.21,389
19. Маркус Эрикссон («Заубер») – 8-й день – «суперсофт» – 1.21,670
20. Паскаль Верляйн («Заубер») – 7-й день – «ультрасофт» – 1.22,347
21. Антонио Джовинацци («Заубер») – 4-й день – «ультрасофт» – 1.22,401
22. Альфонсо Селис («Форс-Индия») – 3-й день – «ультрасофт» – 1.23,568
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