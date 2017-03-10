Райкконен показал лучшее время за восемь дней предсезонных тестов

Журналисты Sky Sports собрали лучшие времена, которые в ходе предсезонных тестов показал каждый пилот «Формулы-1». Лучший результат в Барселоне показал Кими Райкконен.

Лучшие результаты пилотов на предсезонных тестах:

1. Кими Райкконен («Феррари») – 8-й день – «суперсофт» – 1.18,634

2. Себастьян Феттель («Феррари») – 7-й день – «ультрасофт» – 1.19,024

3. Валттери Боттас («Мерседес») – 6-й день – «суперсофт» – 1.19,310

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 7-й день – «ультрасофт» – 1.19,352

5. Фелипе Масса («Уильямс») – 6-й день – «ультрасофт» – 1.19,420

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 8-й день – «суперсофт» – 1.19,438

7. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») – 8-й день – «ультрасофт» – 1.19,837

8. Нико Хюлькенберг («Рено») – 8-й день – «ультрасофт» – 1.19,885

9. Даниэль Риккардо («Ред Булл») – 5-й день – «ультрасофт» – 1.19,900

10. Серхио Перес («Форс-Индия») – 8-й день – «ультрасофт» – 1.20,116

11. Эстебан Окон («Форс-Индия») – 7-й день – «ультрасофт» – 1.20,161

12. Джолион Палмер («Рено») – 8-й день – «ультрасофт» – 1.20,205

13. Лэнс Стролл («Уильямс») – 8-й день – «софт» – 1.20,335

14. Даниил Квят («Торо Россо») – 7-й день – «суперсофт» – 1.20,416

15. Кевин Магнуссен («Хаас») – 7-й день – «суперсофт» – 1.20,86

16. Ромен Грожан («Хаас») – 8-й день – «ультрасофт» – 1.21,110

17. Стоффель Вандорн («Макларен») – 7-й день – «ультрасофт» – 1.21,348

18. Фернандо Алонсо («Макларен») – 8-й день – «ультрасофт» – 1.21,389

19. Маркус Эрикссон («Заубер») – 8-й день – «суперсофт» – 1.21,670

20. Паскаль Верляйн («Заубер») – 7-й день – «ультрасофт» – 1.22,347

21. Антонио Джовинацци («Заубер») – 4-й день – «ультрасофт» – 1.22,401

22. Альфонсо Селис («Форс-Индия») – 3-й день – «ультрасофт» – 1.23,568