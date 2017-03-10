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    Райкконен показал лучшее время за восемь дней предсезонных тестов

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    Журналисты Sky Sports собрали лучшие времена, которые в ходе предсезонных тестов показал каждый пилот «Формулы-1». Лучший результат в Барселоне показал Кими Райкконен.

    Лучшие результаты пилотов на предсезонных тестах:

    1. Кими Райкконен («Феррари») – 8-й день – «суперсофт» – 1.18,634

    2. Себастьян Феттель («Феррари») – 7-й день – «ультрасофт» – 1.19,024

    3. Валттери Боттас («Мерседес») – 6-й день – «суперсофт» – 1.19,310

    4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 7-й день – «ультрасофт» – 1.19,352

    5. Фелипе Масса («Уильямс») – 6-й день – «ультрасофт» – 1.19,420

    6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 8-й день – «суперсофт» – 1.19,438

    7. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») – 8-й день – «ультрасофт» – 1.19,837

    8. Нико Хюлькенберг («Рено») – 8-й день – «ультрасофт» – 1.19,885

    9. Даниэль Риккардо («Ред Булл») – 5-й день – «ультрасофт» – 1.19,900

    10. Серхио Перес («Форс-Индия») – 8-й день – «ультрасофт» – 1.20,116

    11. Эстебан Окон («Форс-Индия») – 7-й день – «ультрасофт» – 1.20,161

    12. Джолион Палмер («Рено») – 8-й день – «ультрасофт» – 1.20,205

    13. Лэнс Стролл («Уильямс») – 8-й день – «софт» – 1.20,335

    14. Даниил Квят («Торо Россо») – 7-й день – «суперсофт» – 1.20,416

    15. Кевин Магнуссен («Хаас») – 7-й день – «суперсофт» – 1.20,86

    16. Ромен Грожан («Хаас») – 8-й день – «ультрасофт» – 1.21,110

    17. Стоффель Вандорн («Макларен») – 7-й день – «ультрасофт» – 1.21,348

    18. Фернандо Алонсо («Макларен») – 8-й день – «ультрасофт» – 1.21,389

    19. Маркус Эрикссон («Заубер») – 8-й день – «суперсофт» – 1.21,670

    20. Паскаль Верляйн («Заубер») – 7-й день – «ультрасофт» – 1.22,347

    21. Антонио Джовинацци («Заубер») – 4-й день – «ультрасофт» – 1.22,401

    22. Альфонсо Селис («Форс-Индия») – 3-й день – «ультрасофт» – 1.23,568

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