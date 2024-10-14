Мировой рекорд в марафоне – минус 2 минуты с прежнего! А ведь ее не взяли на Олимпиаду

В воскресенье прошли два крутых марафона – в Москве и Чикаго. В столице выиграл Юнес Бернар из Марокко (2:11.34), а лучший из россиян Дмитрий Неделин с личным рекордом третий (2:11.40).

Это действительно отличные для Неделина секунды, но спустя несколько часов в Чикаго быстрее него оказалась... девушка.

Кенийка Рут Чепнгетич промчалась за 2:09.57! Это мировой рекорд, впервые в истории девушка разменяла сразу 2:11 и 2:10.

В прошлом году Тигист Ассефа из Эфиопии пробежала в Берлине за 2:11.53, и вот ее достижение превзошли почти на две минуты. Как так?!

● Время Чепнгетич – космическое. Даже независимо от разницы в условиях, хотя она была заметной.

В Чикаго ровная и быстрая трасса, отличная погода. Два последних мировых рекорда (в прошлом году мужской) установлены именно там. А в Москве, наоборот, было холодно, ветрено, плюс холмистый профиль трассы.

Но все равно история, когда девушка обгоняет мужчин, уникальная. Марафон – единственная дистанция в легкой атлетике, где такое возможно. На всех остальных разница между результатами мужчин даже не топ-уровня и лучших в мире девушек – гигантская в пользу мужчин.

● Но бояться Чепнгетич стоит не только российским мужчинам. В Чикаго опередить кенийку смогли всего 9 бегунов! То есть в мужском зачете она вошла бы в топ-10. И это на одном из престижных и быстрых марафонов мира.

У победителя кенийца Джона Корира 2:02.43. То есть разрыв между ним и Чепнгетич меньше, чем между Чепнгетич и второй спортсменкой на финише, Асефе Кебеде из Эфиопии (у нее 2:17.32).

● У Чепнгетич фантастическая раскладка. Первые 10 км она промчалась за 30:14 – на минуту с лишним лучше рекорда России на этой дистанции (но не в рамках марафона, а чистой!).

На половине дистанции у Рут было 1:04.16. Это не только гораздо быстрее, чем она когда-либо бегала полумарафон, но и вообще пятое время на «половинке» в истории легкой атлетики. А ведь кенийке предстояло бежать еще столько же!

На этой отметке всего в 15 секундах от Чепнгетич держалась эфиопка Кебеде. Но ее рекордный темп убил: за следующие 10 км она проиграла Рут две минуты, еще через 10 км – еще 4 минуты.

А вот кенийка выдержала! И пусть вторая половина получилась заметно медленнее первой (1:05.41), этого все равно хватило для победы и рекорда.

● Чикаго – идеальное место для мировых рекордов. Год назад Келвин Киптум пробежал здесь за фантастические 2:00.35. Спустя несколько месяцев он погиб в автокатастрофе. Чепнгетич посвятила свое выступление памяти соотечественника.

● Удивительно, но рекордсменку мира всего несколько месяцев назад... не взяли в сборную Кении. Чепнгетич не попала в состав на Олимпийские игры в Париж. Рут выиграла марафон Чикаго уже в третий раз, в 2019-м стала чемпионкой мира, но последние годы были не лучшими в карьере.

Предыдущий личный рекорд – 2:14.18 – установлен также в Чикаго в 2022-м. Правда, тогда она следовала идентичной тактике: начала быстрее мирового рекорда, но на второй половине «капнула» на три минуты.

И вот теперь выдержала.

● Мировые рекорды в марафоне становятся почти обыденностью. В прошлом году побили два (женский и мужской), в этом еще один.

При этом возраст рекордов России приближается к отметке 20 лет. Женский стоит с 2006-го (2:20.47), а мужской всего на год моложе. И кстати, то время Алексея Соколова всего на 50 секунд быстрее достижения Рут Чепнгетич.

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Фото: Gettyimages.ru /Michael Reaves; РИА Новости /Пелагия Тихонова