176 км за сутки по Монблану – это Олимпиада в мире трейла. Вот рассказ нашей участницы

Подъем на Монблан длиной 176 км и с набором высоты 10 000 м – так выглядит UTMB, культовая гонка в мире трейлраннинга. Даже если вы ничего не знаете про трейлы, наверняка слышали про безумие, которое называют «Олимпиадой в мире трейлов».

В этом году в UTMB у нас участвовали супруги Екатерина и Дмитрий Митяевы. Оба сошли (Екатерина – всего за 46 км до финиша), но показали запоминающийся бег.

Мы поговорили с Катей о трейлах и узнали, что такое бежать 176 км по горам, что есть, когда спать и почему она готова повторить это снова.

Лайфхаки в трейлах: часы с «Озона» вместо айфона и пустые бутылки для воды

– Почему UTMB – это так круто?

– UTMB, наверное, можно сравнить с «Тур де Франс» или Олимпийскими играми. Туда сложно отобраться: набираешь определенное значение индекса ITRA за гонки в течение года. Этот индекс учитывает массу факторов: техническую сложность трассы, время, перепад высот, специфику прохождения...

Я стартовала на основной дистанции UTMB второй раз, в 2019 году была 4-й.

– Как обстоят дела в трейлах с допуском россиян? Вы выступали без флага?

– Мы почти два года просидели дома, спортсменов из России и Беларуси никуда не пускали. Но с этого года появилась возможность выступать в нейтральном статусе.

– И вы ей воспользовались.

– Ну да. В начале сезона мы бежали 70 км на Канарах, на острове Ла Пальма. Там совсем недавно был действующий вулкан, в 2021-м произошло извержение и гонку не проводили.

Но вот теперь трейл вернулся, и я сумела там в очень сильном составе занять 4-е место, улучшив свое время в гонке на час по сравнению с личным рекордом.

Потом был Marathon du Mont-Blanc – тоже знаковая гонка на 90 км, с нее когда-то начинались наши международные старты.

Там нам удалось победить вместе с Димой – и это было впервые в истории этого марафона, чтобы победила супружеская пара, и впервые в нашей карьере, чтобы оба выиграли такую важную гонку. Счастью не было предела.

– Вот вы выходите на старт 170 км. Что берете с собой?

– На каждой гонке есть список обязательного снаряжения. Старт в 18:00, всю ночь бежишь, а погода ночью в горах может быть очень разной.

Поэтому обязательно должны быть два фонаря и два аккумулятора к ним, лосины, термокофта, водозащитные штаны и куртка, две пары перчаток – теплые и водонепроницаемые... Плюс по прогнозу ждали жаркой погоды, и в список добавили солнцезащитный крем, очки и минимум 2 литра воды.

– И все это вы несете на себе?

– Конечно. Есть маленькие хитрости: допустим, для воды есть специальные легкие бутылочки по 500 мл. Две я наполнила, а две взяла с собой пустыми. Так можно.

Со снаряжением идет борьба за каждый грамм веса. Допустим, минимальный вес термокофты прописан в правилах. А вот с телефоном мы придумали лайфхак: требовали, чтобы он имел приложение Live trail, то есть твое местоположение можно было отслеживать. Но кто сказал, что это обязательно телефон?

Мы на «Озоне» заказали часы с сим-картой, которые поддерживают это приложение. По сравнению с каким-нибудь айфоном это огромная экономия веса!

– По ходу гонки снаряжение проверяют?

– Обязательно. Перед пунктом питания стояли судьи и заранее показывали табличку, что проверяют. Меня просили показать бутылочки, телефон, защитное одеяло.

– Что вы брали из питания? Как вообще это организовано в горах?

– На гонке есть пункты питания, где спортсменам может помогать ассистент. Там полноценное меню, как на шведском столе: суп, паста, мясо, вообще что угодно.

Мой ассистент в этом году был на пяти точках. С собой со старта у меня были гели. На остальных пунктах, где нет ассистента, только набирала воду. Есть одни гели целые сутки бывает тяжеловато, раньше меня порой начинало тошнить. Тогда это знак, что пора переходить на другую еду. Либо использовать колу вместо воды – там тоже углеводы.

Но в этот раз чувствовала себя нормально и старалась не нарушать план питания. Из чужой еды попробовала только лимоны, почему-то очень захотелось.

– Набор высоты 10 000 м – очень серьезно. Вы же не всю дистанцию бежите, часть идете с палками?

– Конечно. У меня в часах был GPS-трек гонки, по нему я контролировала набор высоты и пульс. Если видела, что он превышает целевой, переходила на шаг. 176 км – не та дистанция, где можно бежать на все деньги. Тут важнее ловить фазу расслабления, максимально использовать спуски для восстановления мышц...

– Соревнования длятся в районе суток. Спать не хочется?

– У нас на номере есть специальный знак, который можно повесить на себя – и это будет означать, что ты спишь. В основном, конечно, все стараются поспать на пункте питания, но встречаются спящие и в горах.

Совсем не обязательно это только любители. Слышала про американца, который полчаса спал, а потом попал в призы. Видимо, так срубило, что не мог ничего поделать. Со мной такого, слава богу, не случалось.

– Вы же в гонке еще упали, как это случилось?

– Все шло хорошо: я спокойно преодолела сложный участок на 60-м километре, где была россыпь камней, часть из них – нестабильные. Потом начался спуск, причем довольно простой. Видимо, слишком расслабилась, зацепилась носком за камень и полетела.

Падение пришлось на колено и на руки. Трейлраннеров вообще учат всегда выставлять вперед руки ладонями вниз. Так вы защитите глаза, голову, потому что трейл – это могут быть ветки, камни, не дай бог удариться виском...

При падении я не почувствовала особой боли. Но смотрю на руку, а там мизинец повернут на 90 градусов. Попыталась аккуратно вернуть его в исходное положение. Потом он вдвое распух, стало больно.

– Есть понятие «марафонской стены» после 30-го километра. Для вас 30 км – это, наверное, даже не разминка?

– Для меня все ультрагонки проходят по схожей схеме. Со старта ты летишь на крыльях: атмосфера, адреналин – все это очень поднимает. Потом начинаешь постепенно угасать. Потом умираешь, хочешь сойти и закончить все прямо сейчас. Потом думаешь о команде, болельщиках, подготовке, как не хочется, чтобы все это было зря... Копаешься в себе, ищешь энергию, опять охота жить. Потом силы снова кончаются, снова умираешь... И такие качели плюс-минус до финиша.

Для меня желание сойти – обычное дело. И далеко не обязательно на 176 км, даже на гонках 70 или 100 км бывает очень сложно.

– Почему в этот раз на 130-м километре вы все же сошли?

– На 80-м километре на пункте питания в Курмайоре я увидела Диму. Была в шоке: он подошел к гонке в очень хорошей форме, точно настроен был финишировать. Но побежал, а пульс выше 120 не разгоняется, энергии нет... Видимо, поймали какой-то вирус. У меня были схожие симптомы, может, не так сильно выраженные.

Но я не была настроена сходить. У меня был четкий тайминг, хотела пробежать гонку за 24 часа, в 2019-м бежала за 25. Форма хорошая, по всем тренировкам тоже все было хорошо. Да, самочувствие уже в Курмайоре было не очень, пульс просаживался, но при этом я шла в графике.

Ближе к 130-му км стал болеть сустав на большом пальце ноги. Это нестерпимая боль, можно сравнить с зубной – тупая и непрерывная, хоть на стенку лезь. Я пыталась массировать, переобула кроссовку, намочила в ручье... Бесполезно, с каждым шагом только хуже.

Наверное, можно было все равно финишировать. Но я не хотела результата 26 часов или больше, не видела смысла ради него себя мучить. Решение сойти всегда сложно принять, но в этот раз – особенно. На очередном пункте питания Дима увидел мои мучения и сказал: все, хватит.

Наверное, мы сделали ошибку в том, что перед гонкой не носили маски. Нужно было изолироваться, а мы везде ходили – интервью, вручение номеров... Ну, и поймали где-то вирус.

Лавстори: знакомы 15 лет, всю карьеру вместе

– Вы везде вместе с супругом Дмитрием. Кто кого тренирует?

– Ха-ха, наверное, я тренирую Диму, а он меня. Других тренеров у нас нет.

Сами много читаем, изучаем разные методики. Например, недавно приобрели маску для газоанализа – она позволяет понять, сколько жиров и углеводов тратит организм под нагрузкой.

Сейчас в трейле без науки никуда. Если взять UTMB, лет 5-10назад результат победителя у мужчин был 22 часа, а сейчас – 19. А за 22 часа почти бегут женщины.

– И все это за счет науки?

– Конечно. Огромную роль играют питание, восстановление. Раньше никто не заморачивался: бежали от пункта питания до следующего, и все. А сейчас уже стандартно перед стартом делают углеводную загрузку, чтобы наполнить мышцы гликогеном (когда за неделю до старта на три дня исключают из рациона углеводы, а потом резко их добавляют – Спортс).

Появились гели, я на дистанции ем их каждые полчаса.

Я вообще очень серьезно отношусь к питанию. Основа нашего рациона – сложные углеводы, то есть каши, белок берем из курицы или индейки. Во Францию на UTMB я брала каши, потому что французская овсянка – вообще не то, она переработанная, а нам нужно волокно. Еду в самолете или в аэропортах не едим, я обычно готовлю свое.

Привезли даже «Ессентуки» – самая хорошая по составу минеральная вода, в Европе такого нет.

– Вы давно вместе с Дмитрием?

– Познакомились в 2009 году, когда еще занимались спортивным ориентированием, в 2013-м поженились. Всю нашу профессиональную карьеру в трейле строили уже вместе.

Для меня поддержка Димы очень важна. Порой лень выходить на тренировку, смотришь на него, как он пашет – и все равно идешь.

– Над Дмитрием подшучивают из-за его нетипичной для стайера внешности, есть даже телеграм-канал «Ляжки Митяева». Он специально качается?

– Это генетика. Он тренируется как все, никакой штанги или силовой работы специально не добавляет. Дима в детстве занимался футболом, может быть, мышечная масса оттуда. В принципе, для трейла сильные ноги – огромный плюс.

Еще давно, когда мы готовились к марафону, Дима по совету тренеров пробовал подсушиться. Помню, как я вызывала «скорую», и все закончилось больницей и заворотом кишок. Он тогда весил в районе 70 кг при росте 1,83 м, но выглядел и чувствовал себя ужасно. Больше мы не экспериментируем.

Как зарабатывают трейлраннеры? А сколько пробегают в тренировках?

– Где вы тренируетесь?

– Зиму мы обычно проводим в Геленджике. Там в это время года отличные условия: в двух минутах от дома – тропа на Маркхотский хребет, идеальная погода, нет снега.

А начиная с весны, перебираемся в Терскол, в Приэльбрусье. Живем там на высоте 2000 метров, бегаем чуть ли не на самый Эльбрус. На вершину, конечно, не поднимаемся, но выполняем тренировки до отметки 4000 метров.

– Важный для многих вопрос: сколько километров вы бегаете в тренировках?

– Тут я никого не шокирую. Стараюсь брать не объемами, а интенсивностью и качеством работы. В зависимости от периода подготовки мой недельный объем может быть от 120 до 150 км. Пробовала делать больше, но мне это не подходит. Ну, и не надо забывать, что почти все тренировки проходят в горах, с приличным набором и на высоте.

Допустим, моя скоростная тренировка: 20 минут разминки, потом 5 раз по 10 минут в рабочем темпе, между отрезками – две минуты ходьбы. И все это в гору, а обратно, под спуск, уже спокойно бегу заминку.

Помимо бега делаю акцент на силу и стабилизацию. Это помогает минимизировать травмы. Многие упражнения выполняю дома, в Геленджике у нас свой спортзал.

Там две беговые дорожки, силовая установка для штанги, вело и другие тренажеры. Закупили все это в пандемию, чтобы иметь возможность тренироваться, не выходя из дома. А сейчас все равно активно пользуемся.

– Ваш личный рекорд в марафоне на шоссе?

– С этим забавная история. Я с детства занималась спортивным ориентированием, и нам тренер говорил, что нужно обязательно пробежать марафон.

Первый марафон пробежала в 2012-м в Москве, тогда он еще назывался Международный марафон мира. Ставила задачу выбежать из трех часов, пробежала за 2:53, выполнила норматив мастера спорта. Это был безумно приятный сюрприз.

Потом, конечно, бегала марафоны еще, в том числе за границей. Лучшее время – 2:37.

– Как зарабатывают спортсмены, которые на топ-уровне бегают марафоны, понятно: призовые, спонсоры, зарплата в сборной. Как финансово устроена жизнь топ-трейлраннера?

– Мы не входим ни в какую сборную и не получаем зарплату. В трейле популярны команды: бренды набирают топ-спортсменов и помогают им. Здесь большой фокус на спортсменов, это способствует популярности и узнаваемости. Мы с Димой входим в команду Adidas Terrex. В прошлом году нам продлили контракт, это было очень приятно.

Есть гонки с хорошими призовыми, в том числе в России. Допустим, на GRUT за первое место – 500 тысяч рублей, и таких проектов с каждым годом больше.

Плюс мы оба по образованию тренеры и активно помогаем любителям. У нас свой клуб трейлраннинга, я онлайн тренирую женщин, а Дима – мужчин.

Можно ли на трейле встретить медведя?

– Сколько вы будете восстанавливаться после такой дистанции?

– Мы специально запланировали после UTMB отпуск – уехали в Египет. Дня три даже думать о беге не буду. Спим, купаемся, валяемся на пляже...

– Объясните: зачем бегать именно трейл? Чем он лучше пробегов на асфальте?

– Мое любимое – встречать рассвет в горах. Это ни с чем не сравнимо. Ты отключаешься от всего, даже от гонки, погружаешься в красоту. Ультрагонки – это, возможно, даже в большей степени про голову и познание себя, чем про физические данные. Если не дружишь с головой, ничего не получится.

И невозможно бежать так долго, если не обращать внимания на мир вокруг тебя. Горы, уникальные пейзажи, цвета постоянно меняются, вокруг горные козлы скачут... Для меня это как глоток свежего воздуха.

– Вы сказали про козлов. А еще каких-то животных на трейлах встречали?

– Парень, который у нас тренируется, в прошлом году на гонке встретил медведя. Столкнулся лицом к лицу. Орал, отбивался палками, сумел убежать. Видела его сразу после этого на пункте питания, он сидел и плакал. Физических травм не было, но представляю, какой ужас он пережил...

Я однажды на Чегете видела трех медведей, но они были далеко. А еще на Wild trail в Сочи была ночная гонка, и судьи заранее предупредили, что в районе трассы могут бродить медведи. Встретиться с медведем ночью – так себе история, поэтому я решила бежать в толпе. Но группа попалась мужская, я отстала, и самое страшное место пришлось проходить одной.

Кричала изо всех сил, было жуть как страшно. Но слава богу, никого не встретила.

Фото: instagram.com/ekaterinamityaeva