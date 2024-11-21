Тренер Чалой: «Вера находится в декретном отпуске. У нее планы вернуться на беговую дорожку к летнему соревновательному сезону»
Бегунья Вера Чалая планирует вернуться в спорт следующим летом.
Об этом сообщил тренер спортсменки Игорь Вашкевич.
«Вера в настоящий момент находится в декретном отпуске. Но уже начала втягиваться в тренировочный процесс.
У Веры планы вернуться на беговую дорожку к летнему соревновательному сезону», – сказал Вашкевич.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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