Тренер Чалой: «Вера находится в декретном отпуске. У нее планы вернуться на беговую дорожку к летнему соревновательному сезону»

Бегунья Вера Чалая планирует вернуться в спорт следующим летом.

Об этом сообщил тренер спортсменки Игорь Вашкевич.

«Вера в настоящий момент находится в декретном отпуске. Но уже начала втягиваться в тренировочный процесс.

У Веры планы вернуться на беговую дорожку к летнему соревновательному сезону», – сказал Вашкевич.