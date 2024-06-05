Смирнов о выселении бездомных из Парижа: «Каждая страна принимает соответствующие меры, особенно после террористической атаки во время Олимпиады в Мюнхене»

Виталий Смирнов высказался о выдворении бездомных из Парижа на время Олимпиады.

Ранее The Guardian сообщила, что с апреля прошлого года из Парижа выселили более 12 тысяч человек в преддверии Олимпийских игр, которые пройдут с 26 июля по 11 августа.

«Когда какому-либо городу предоставляется право проведения Олимпийских игр, то гарантии должен дать не только МОК, но и правительство страны. Потому что МОК не подвластны полиция и другие правоохранительные органы города. Власти городов, где проходят такие мероприятия с массовым скоплением людей, принимают подобные меры обеспечения безопасности. Это очень логичное решение.

Каждая страна принимает соответствующие меры, особенно после террористической атаки во время Олимпиады 1972 года в Мюнхене. Потому что тогда была допущена совершенно преступная халатность: при въезде в Олимпийскую деревню машины с пропусками пропускали, а людей, которые в них сидели, не проверяли. И после Мюнхена стали приниматься просто беспрецедентные меры безопасности.

Мы же знаем, что сейчас происходит во Франции, сколько там находится мигрантов. И какие неприятные случаи могут там произойти, если не будут приняты соответствующие меры», – заявил почетный президент Олимпийского комитета России.

Он также рассказал о мерах безопасности во время Олимпиады-80 в Москве.

«Был ряд стран, ЮАР, Израиль, Чили, Южная Корея, с которыми СССР не поддерживал дипломатические отношения. И мы должны были дать гарантии того, что спортсменов из этих стран пустят в Советский Союз. Такие решения принимал не оргкомитет Олимпиады, где я работал, а соответствующие службы.

И был ограничен въезд в Москву людям, которые ранее совершали всякие правонарушения. Надо иметь в виду и то, что Олимпийские игры в Москве были первым таким случаем за все годы советской власти.

К нам приехало очень много иностранцев. Если на Всемирном фестивале молодежи в 1957 году в Москве было 34 тысячи человек, то на Олимпиаду приехали сотни тысяч. Это было небывалое нашествие иностранцев в СССР, поэтому и принимались такие строгие меры.

Мелкие инциденты, конечно, были, но серьезных криминальных случаев не было. И из других регионов страны было стянуто большое количество милиции, у нас даже была своя, можно сказать, милицейская деревня. Специальные войска были обучены борьбе с терроризмом, они проводили учения в Подмосковье, где располагалась дивизия МВД», – сказал Смирнов.