Леонид Якубович: «Мне безумно не нравится, что мы постоянно оправдываемся. У нас большая и сильная страна, и плевать я хотел на Родченкова»

Телеведущий Леонид Якубович поделился мнением о бывшем главе Московской антидопинговой лаборатории .

– Мне безумно не нравится, что мы постоянно оправдываемся. У нас большая и сильная страна, и плевать я хотел на этого (Григория) Родченкова. Значит, вы сказали, что мы что-то это. Все, мы не едем, играйте без нас и занимайтесь своей Олимпиадой сами, а потом поглядим, что это будет.

– Сегодня вечером как раз может быть принято решение об отстранении российского спорта.



– Я об этом и говорю. Каждый раз, если что-то там вякнули в какой-то стране, то до свидания, ребята, мы с вами больше не торгуем. Вот у нас вентиль, и мы сейчас закроем газ. И будете к нам относиться уважительно по любому поводу.

Политика, спорт… Пожалуйста, будем с вами торговать, даже если вам невыгодно. До свидания, братцы, живите без нашего газа и можете бухтеть что хотите.

Я не выношу это. Я родился в середине прошлого века и воспитан совершенно по-другому, – сказал Якубович.