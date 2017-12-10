Мария Ласицкене: «Мы сейчас плаваем как сопли в космосе. Министерство спорта и ОКР делали недостаточно, чтобы нам помочь»

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту раскритиковала российские спортивные власти.

«Если бы сегодня было 1 июля, то можно было бы о чем-то говорить. Но 1 июля прошло, долг не был выплачен вовремя, и очень многое развернулось к нам нехорошим местом.

Федерация, спорта России и Олимпийский комитет России, я считаю, делали недостаточно для того, чтобы помочь спортсменам и защитить их, поэтому мы сейчас плаваем как сопли в космосе. Было сделано недостаточно, доверие потеряно с моей стороны точно.

Я люблю прыгать в высоту, я люблю полеты, мы отлично общаемся с тренером. Меня поддерживает семья, меня поддерживают все болельщики, все надеются, что все это не зря. Я не могу поверить, что это все, конец, я хочу верить, что будут еще рекорды, победы и что наша работа не уйдет впустую. Я не хочу верить, что мне остается вспоминать медали, нет, я хочу новые медали и новые победы.



На самом деле, ты бьешься-бьешься, и не совсем понятно, а будет ли и для кого это и чего. Тут на первый план выходит семья, выходит собственный эгоизм, может быть, что ты можешь, ты должна, давай еще поднажми, потерпи. Это есть где-то у каждого человека, если ты на самом деле любишь и горишь, то найдешь в себе силы обязательно», – рассказала Ласицкене.

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