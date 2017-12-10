Елена Исинбаева: «По словам Гануса, он один радел за российский спорт. Он напрямую, без согласования с набсоветом, общался с прессой»

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом и член наблюдательного совета РУСАДА Елена Исинбаева рассказала о претензиях к гендиректору агентства Юрию Ганусу, которому грозит увольнение из-за нарушений, выявленных в ходе аудита.

«По словам Гануса выходило, что за российский спорт радеет он один. Подобные высказывания он позволял и в беседах с журналистами. Он мог напрямую, без согласования с набсоветом, общаться с прессой.

Второй момент касался итогов финансового аудита, в ходе него были выявлены нарушения. Такое не могло остаться без внимания. У набсовета возникли вопросы к Ганусу. Этот вопрос долго обсуждался на заседании набсовета в среду, и Юрий Александрович давал объяснения по каждому пункту. Тем не менее некоторые из них объяснить он не смог.

В итоге деятельность Гануса начала вызывать сомнения, ведь получается, этот человек что-то недосказал, превысил должностные полномочия», – сказала Исинбаева.

Наш спорт сожрал босса РУСАДА Юрия Гануса – увольняют после странного аудита. А он отвечает Песней о Буревестнике